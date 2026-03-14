Неочевидні ознаки раку: стоматологиня назвала симптоми, які можна помітити навіть не відкриваючи рота

Британська стоматологиня назвала неочевидні ознаки раку ротової порожнини, які пацієнти часто ігнорують. За словами фахівчині, деякі симптоми небезпечного захворювання можна помітити навіть не відкриваючи рота пропри те, що хвороба здатна вражати язика, ясна, щоки та губи.

Про це пише The Mirror.

Стоматологиня британської клініки Whites Dental Діпа Чопра розповіла, що деякі ознаки небезпечного захворювання можна побачити під час стоматологічного огляду, в той час як інші можуть проявлятися більш непомітно.

За словами лікарки, підступність хвороби полягає саме в її повільному розвитку: зміни відбуваються не за один день, тому їх часто сприймають як щось несуттєве.

«Симптоми можуть проявлятися поступово, і їх легко сплутати з дрібними негараздами. Проте, якщо певні дискомфортні зміни не проходять протягом кількох тижнів — це вже серйозний привід звернутися до фахівця для перевірки», — наголосила стоматологиня.

Діпа пояснила, що видимими ознаками хвороби можуть бути виразки в роті, які не гояться, незрозумілі кровотечі, червоні або червоно-білі плями, незвичайні грудки або розхитані зуби без очевидної причини.

Однак, експертка зазначила, що не всі попереджувальні ознаки можна побачити під час стоматологічного огляду.

«Тривалий біль у горлі, утруднене ковтання, дискомфорт під час жування або постійний біль у вухах іноді можуть бути пов’язані зі змінами в ротовій порожнині або навколишніх тканинах. Оніміння в області губ або щелепи також може вимагати подальшого обстеження», — наголосила стоматологиня.

Лікарка також порадила звертати увагу на дикцію: тривала хрипота чи раптова гугнявість — привід для візиту до фахівця. Водночас Діпа заспокоює, що більшість таких симптомів зазвичай виявляються менш серйозними проблемами. Наприклад, ясна найчастіше кровоточать через звичайне запалення, а не онкологію. Проте, якщо дискомфорт не зникає або посилюється, обстеження зайвим не буде.

Серед основних факторів ризику вона виділила куріння, зловживання алкоголем та надмірне перебування на сонці.

«Регулярні стоматологічні огляди можуть допомогти виявити зміни на ранній стадії, іноді ще до того, як пацієнт про них усвідомить. Знайомство з тим, що для вас є нормальним, та звернення за порадою, якщо щось зміниться, може сприяти ранньому виявленню», — наголосила лікарка.

Водночас вона зазначила, що більшість змін у ротовій порожнині не обов’язково є симптомам раку. Проте, якщо ви будете звертати уваги на певні симптоми та будете регулярно відвідувати стоматолога — це допоможе вам уникнути серйозних проблем зі здоров’ям у подальшому.

