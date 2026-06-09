Неочікувана порада лікаря: які продукти допоможуть боротися з виснаженням та швидко відновити сили

Квасоля / © Фото з відкритих джерел

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Лікар порадив прихильникам літніх фестивалів звернути увагу на доволі несподівані продукти — консервовану печену квасолю та маринований буряк. На його думку, саме вони можуть допомогти організму швидше відновитися після кількох днів активного відпочинку, недосипання та нерегулярного харчування.

Про це повідомило видання Mirror.

З настанням сезону масових літніх заходів багато людей після кількох днів активного відпочинку скаржаться на втому, виснаження та погіршення самопочуття. Опитування показало, що для відновлення дехто вдається до ароматерапії, ефірних олій, сирих яєць або навіть кристалів.

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Втім, лікар Амос Огункоя наголошує, що існують більш дієві способи повернути організм до норми. Майже половина учасників таких заходів повідомили, що після повернення додому почувалися особливо виснаженими. У середньому на відновлення їм знадобилося близько двох діб.

Одним із найкращих продуктів для відновлення фахівець назвав консервовану печену квасолю. Вона багата на клітковину та рослинний білок, які забезпечують поступове надходження енергії та допомагають підтримувати нормальну роботу кишківника після кількох днів нерегулярного харчування.

Також лікар радить звернути увагу на маринований буряк. Цей продукт містить низку вітамінів і мінералів, а завдяки процесу ферментації може бути джерелом корисних бактерій, що підтримують мікрофлору кишківника та імунітет. Крім того, буряковий розсіл, за словами експерта, може сприяти зменшенню відчуття втоми та покращенню витривалості.

Серед інших рекомендацій — чай із лимоном та імбиром для полегшення нудоти, а також засоби для відновлення балансу електролітів, які організм втрачає через спеку та фізичну активність. Людям, які багато ходили з важкими речами або ночували в наметах, лікар радить подбати й про відновлення м’язів і спини.

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«Все зводиться до того, щоб приділяти пріоритет турботі про себе після днів пізніх ночей, надмірного сонця та безперервного спілкування, але багатьом із нас важко знайти рішення, які дійсно працюють», — зазначив Амос Огункоя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п’ять найкорисніших консервів, які підтримують серце, судини та здоров’я кишківника.

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