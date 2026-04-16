Неочікуваний ефект рослинної дієти: як вона пов’язана з деменцією

Рослина дієта / © ТСН

Реклама

Нове масштабне дослідження показало: не вся рослинна їжа однаково впливає на здоров’я мозку. Вирішальним чинником є не сам перехід на рослинну дієту, а якість продуктів, які люди обирають щодня.

Про це повідомило видання Earth.com.

Дослідники проаналізували дані 92 849 дорослих із різним етнічним походженням. Середній вік учасників на початку спостереження становив 59 років. За ними стежили близько 11 років, протягом яких у 21 478 осіб діагностували хворобу Альцгеймера або інші форми деменції.

Реклама

Учасників поділили залежно від типу харчування. Перша група просто збільшувала частку рослинної їжі в раціоні. Друга робила акцент на більш корисних продуктах — овочах, фруктах, цільнозернових, горіхах і бобових. Третя група споживала більше обробленої рослинної їжі, зокрема білого хліба, фруктових соків і продуктів із доданим цукром.

Аналіз показав чітку різницю між цими підходами. Люди, які загалом їли більше рослинної їжі, мали на 12% нижчий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто споживав її найменше. Ті, хто надавав перевагу більш здоровим рослинним продуктам, додатково знижували ризик ще на 7%.

Водночас у групі, де раціон складався переважно з оброблених рослинних продуктів, зафіксували протилежну тенденцію — ризик деменції був на 6% вищим.

Дослідження також врахувало зміни харчових звичок із часом. У підгрупі з 45 065 учасників, які оновили інформацію про свій раціон через 10 років, у 8 360 згодом розвинулася деменція. Виявилося, що напрямок змін має значення.

Реклама

Зокрема, перехід до менш якісної рослинної їжі був пов’язаний зі зростанням ризику деменції на 25%. Натомість ті, хто відмовлявся від оброблених продуктів і переходив на більш корисні варіанти, мали на 11% нижчий ризик.

Автор дослідження, доктор Сон-Ї Парк із Гавайського університету зазначив, що результати доповнюють попередні дані про користь рослинної дієти. За його словами, раніше вже було відомо, що вона може знижувати ризик діабету та підвищеного артеріального тиску, однак її зв’язок із деменцією вивчали менше.

«Наше дослідження показало, що якість рослинної дієти має значення: раціони вищої якості пов’язані зі зниженим ризиком, тоді як менш якісні — з підвищеним», — пояснив він.

Водночас учені наголошують, що отримані результати не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку. Дослідження базується на анкетах харчування, а це означає, що учасники могли неточно відтворювати свої звички.

Реклама

Попри це, велика вибірка та тривалий період спостереження дозволили виявити стійкі закономірності. Вони узгоджуються з іншими даними про те, що раціон впливає на стан серцево-судинної системи, рівень цукру в крові та запальні процеси — фактори, які також пов’язані зі здоров’ям мозку.

