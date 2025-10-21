Неочікуваний засіб від мігрені: як кола та картопля фрі впливають на мозок

Фаст-фуд / © unsplash.com

Якщо ви коли-небудь страждали від пекучої мігрені, яка не зникає навіть після пігулок, можливо, варто спробувати неочікуваний метод — картоплю фрі та кока-колу з McDonald’s.

Так, це звучить дивно, але медики пояснили, що така комбінація справді може допомогти полегшити симптоми.

Про це пише LAD Bible.

Три причини, чому фастфуд може спрацювати

Медичний педагог доктор Майро пояснив, що є три основні причини, чому після картоплі фрі та коли деякі люди почуваються краще.

Викид дофаміну. Улюблена страва викликає позитивні емоції, стимулюючи систему винагороди мозку. Це може покращити самопочуття навіть без медикаментів.

Кофеїн у коли. Одна велика порція коли з McDonald’s містить близько 85 мг кофеїну — більше, ніж у деяких знеболювальних. Кофеїн впливає на аденозинові рецептори мозку, що може зменшити симптоми мігрені.

Сіль у картоплі фрі. Високий вміст солі допомагає організму утримувати вологу та відновлює електролітний баланс. Це може частково полегшити симптоми, якщо мігрень викликана зневодненням.

Лікарі застерігають, що кава та сіль можуть бути тригерами мігрені в окремих людей, тому використовувати цей метод варто обережно.

Крім того, фастфуд не є ліками, тож якщо біль повторюється, варто звернутися до лікаря.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) нагадує, що мігрень — це не просто головний біль, а складне неврологічне захворювання, яке може супроводжуватися нудотою, запамороченням, пульсуючим болем в одній частині голови та навіть зоревими порушеннями.

Фахівці радять вести щоденник симптомів і звертатися до сімейного лікаря, якщо напади повторюються регулярно.

Нагадаємо, хоча головний біль часто асоціюють із застудою чи грипом, лікарі виділяють три його основні типи: тиснучий (найпоширеніший), мігрень (пульсуючий, часто односторонній) та «гістаміновий» (гострий, односторонній).

Як зазначають фахівці, деякі види болю, зокрема «гістаміновий», можуть з’являтися і зникати раптово без видимих причин. Крім того, існують і неочевидні тригери: американські вчені з’ясували, що гроза, а саме природні електромагнітні хвилі, може провокувати мігрень через зміни в мозку.

Лікарі також попереджають, що частий головний біль корелює з іншими ризиками для здоров’я, зокрема підвищує шанси на інсульт чи серцево-судинні недуги, особливо у курців та жінок, які приймають оральні контрацептиви. Водночас, дослідження показують, що головний біль піддається лікуванню навіюванням: до 40% пацієнтів відчували полегшення від прийому плацебо (таблеток із глюкозою).