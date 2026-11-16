Несподівана реакція на улюблену їжу: чому харчова алергія може виникнути в дорослому віці

Харчова алергія може виникнути в дорослому віці / © Credits

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Раніше людина могла їсти їжу без жодних проблем, а потім у дорослому віці відчувати на неї алергічну реакцію. Харчова алергія не обов'язково є вродженою. Вона може розвинутися в будь-який час життя.

Про це пише EgészségKalauz.

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Це може бути пов’язано зі змінами у функціонуванні імунної системи, взаємодією організму з алергенами та певними факторами схильності. Інформацію підсумував доктор Адам Балог, алерголог та клінічний імунолог Центру алергії Prima Medica.

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Чому може розвинутися нова харчова алергія

Харчова алергія – це стан, який шкодить здоров’ю. Він ґрунтується на надмірній реакції імунної системи, яка неодноразово провокується впливом певного продукту. У цьому випадку організм помилково розпізнає компонент їжі як небезпечний і запускає імунну реакцію з кожним новим контактом з алергеном.

Цей процес може розпочатися на будь-якому етапі життя. Тому алергія може розвиватися навіть на продукти, які раніше не викликали проблем. За цим може стояти кілька механізмів:

Імунна система стає чутливою до продукту

Коли розвивається харчова алергія, імунна система помилково розпізнає білок у певному продукті як небезпечний. Це може призвести до вироблення алерген-специфічних антитіл, таких як IgE.

Цей процес називається сенсибілізацією або алергічною «сенсибілізацією». Він може розвиватися протягом тривалого періоду часу без симптомів і може спровокувати алергічну реакцію під час подальшого контакту.

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Розвиток перехресної алергії

Підґрунтям нової харчової алергії часто є не сам продукт, а імунологічна перехресна реакція з іншим алергеном. Наприклад, людина з алергією на амброзію також може відчувати свербіж у роті від дині, банана або огірка. У людини з алергією на пилок берези вживання яблук, фундука або певних горіхів може викликати симптоми.

Перехресна алергія виникає, коли певні білки в їжі схожі на алергени в пилку, і імунна система також може їх розпізнати. Це явище особливо поширене при нових харчових алергіях, які розвиваються в дорослому віці.

Фактори, що впливають реакцію організму

Хтось може вже бути чутливим до певного продукту, але раніше споживав лише невелику його кількість, яка не викликала симптомів. Однак певні обставини можуть зменшити кількість, яка вже викликає алергічну реакцію. Такі фактори можуть включати інтенсивні фізичні навантаження, вживання алкоголю, певні ліки, такі як нестероїдні протизапальні препарати, інфекції, лихоманку, а часто й стрес і гормональні зміни.

У такий спосіб хтось може продовжувати споживати певний продукт без жодних скарг, але, наприклад, після фізичних вправ або вживання алкоголю, у нього виникають алергічні симптоми.

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Харчова алергія може розвинутися і в дорослому віці

Харчова алергія може початися не тільки в дитинстві. У дорослих також може розвинутися нова алергія на продукти, які вони раніше споживали без жодних скарг.

До поширених нових алергенів у дорослому віці належать молюски, горіхи, деякі фрукти та овочі, а також пшениця. Точна причина алергії не завжди відома, але генетична схильність, наявні алергічні захворювання та зміни у функції імунної системи також можуть відігравати певну роль.

Коли слід пройти тест на нову харчову алергію

Якщо у вас виникає повторюваний свербіж, кропив'янка, набряк губ або язика, дискомфорт у животі, блювота або респіраторні симптоми після вживання їжі, яку раніше ви добре переносили, рекомендується провести алергологічний тест.

«Існує кілька методів тестування для діагностики харчової алергії, від визначення алерген-специфічного IgE в крові до шкірних проб передпліччя та тесту з їжею, що проводиться в контрольованих умовах. Однак важливо розрізняти різні аналізи крові. Тести на основі IgE можуть допомогти виявити алергію, але перехресні реакції також необхідно враховувати при оцінці результатів, тому залучення спеціаліста обов'язково необхідне. Тести на харчову непереносимість, засновані на вимірюванні антитіл IgG, не підходять для діагностики харчової алергії, а дієта, розпочата на основі їх результатів, не є професійно виправданою», – наголошує доктор Балог.

Оскільки основою лікування харчової алергії наразі є уникнення їжі, яка викликає алергію, точний діагноз є особливо важливим. Це єдиний спосіб переконатися, що пацієнт дійсно виключить їжу, яка викликає симптоми, і не обмежує свій раціон без потреби.

Важливо звернутися до алерголога

Якщо алергічні симптоми з'являються після вживання їжі, яка раніше вживалася без будь-яких симптомів, варто звернутися до алерголога. Спеціалізований огляд може допомогти з'ясувати, чи є на задньому плані справжня харчова алергія, перехресна алергія чи реакція іншого походження.

Точний діагноз особливо важливий, оскільки це може уникнути непотрібних дієт, загострення алергічних реакцій, а також визначити відповідне лікування та можливі невідкладні заходи.

Які продукти найчастіше викликають алергію

Найпоширенішими алергенами є молоко, яйця, арахіс, горіхи, риба, молюски, пшениця, соя та насіння кунжуту. Алергія на молоко та яйця поширена в дитинстві, тоді як у дорослих арахіс, горіхи, риба та молюски, серед інших, можуть викликати стійку алергію.

Однак теоретично майже будь-який продукт харчування може викликати алергічну реакцію. Частота алергенів також може відрізнятися залежно від віку та географічного регіону.

Через який час з'являються симптоми

Симптоми харчової алергії, опосередкованої IgE, зазвичай з'являються протягом кількох хвилин, але зазвичай протягом двох годин після вживання їжі. Однак може виникнути й уповільнена реакція, особливо при певних типах алергії.

Симптоми харчової алергії, не опосередкованої IgE, можуть розвиватися через кілька годин або навіть днів. Час появи симптомів є важливою інформацією під час тесту на алергію, але сам по собі він не є достатнім для постановки діагнозу.

Різниця між харчовою алергією та харчовою непереносимістю

Харчова алергія – це реакція імунної системи, тоді як харчова непереносимість зазвичай є проблемою з травленням або переробкою їжі. Наприклад, у випадку непереносимості лактози симптоми викликані відсутністю або зниженою функцією ферменту лактази, який необхідний для розщеплення молочного цукру. Це може призвести до здуття живота, болю в животі та діареї, але не викликає анафілаксії.

З іншого боку, у випадку алергії на молочний білок імунна система реагує на певні білки молока. Лікування цих двох станів також відрізняється, тому важлива точна діагностика.

Чи можна перерости харчову алергію

Деякі харчові алергії можуть з часом зникнути в дитинстві. Це особливо стосується деяких видів алергії на молоко, яйця, пшеницю та сою. Алергія на арахіс та горіхи дерев частіше зберігається в довгостроковій перспективі, хоча ці алергії також можуть зникнути.

У випадку харчової алергії, яка розвивається в дорослому віці, зазвичай менше шансів на спонтанне покращення. Однак ніколи не слід намагатися повторно ввести алерген виключно на основі часу відсутності симптомів, оскільки подальша реакція може бути важкою.

Чи можливо повністю позбутися алергії

Сучасною основою лікування харчової алергії є уникнення виявленого алергену, запобігання випадковому контакту та розробка відповідного плану дій у надзвичайних ситуаціях. Для певних типів алергії у певних групах пацієнтів може розглядатися алерген-специфічна імунотерапія з метою підвищення порогу реакції.

Однак це не означає постійного одужання у всіх випадках і може проводитися лише під відповідним наглядом спеціаліста. Ефективність дієт та домашніх засобів, що усувають алергію, які поширюються в Інтернеті, не доведена. Вони також можуть бути небезпечними, якщо пацієнт знову почне вживати алергенний продукт.

Нагадаємо, що осінній сезон не гарантує відпочинку від алергії. Затяжне цвітіння амброзії, активне розмноження плісняви у вологому листі та домашні пилові кліщі продовжують провокувати чхання, закладеність носа й сльозотечу. Зміна щоденних звичок та грамотна терапія можуть істотно мінімізувати вплив алергенів.

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