Несподівані вороги: експерти назвали вісім факторів, через які кістки втрачають міцність

Експерти назвали маловідомі фактори, які впливають на здоров’я кісток / © Getty Images

Часто ми забуваємо дбати про стан своїх кісток, допоки не станеться біда. Для більшості людей першою ознакою проблем зі здоров’ям стає несподіваний перелом, після якого лікарі можуть діагностувати небезпечне захворювання. Експерти розповіли про низку несподіваних факторів, через які міцність нашого скелета опиняється під загрозою.

Про це пише Daily Express.

Близько 3,5 мільйона людей у світі мають остеопороз, а ще мільйон — остеопенію (зниження щільності кісткової тканини). Ці стани підвищують ризик болісних, а часом і небезпечних для життя, переломів.

Проблема є масовою: переломи, спричинені остеопорозом, трапляються у кожної другої жінки та кожного четвертого чоловіка віком після 50 років.

Як зазначила відома британська ендокринологиня Нікі Кей, наш скелет — це основа, яка забезпечує тілу підтримку, стабільність і надійний захист усіх життєво важливих органів.

«Кістки також взаємодіють з м’язами, забезпечуючи рух, зберігаючи мінерали, такі як кальцій, фосфор і магній, а деякі довгі кістки містять кістковий мозок, у якому утворюються нові червоні та білі кров’яні тільця», — наголосила Кей.

Кальцій є важливим елементом для міцності та структури кісток людини / © Getty Images

Експерти з правильного харчування та відомі дослідники назвали вісім ключових факторів, що зменшують міцність кісток та можуть «грабувати ваші резерви». Вони також розповіли, як можна запобігти появі небезпечного захворювання, пов’язаного зі здоров’ям скелета.

1. Довготривале дотримання обмежувальних дієт

Ірландська дієтологиня Лорна Кук наголосила, що повторне зниження та повернення ваги протягом багатьох років може зменшити щільність кісток.

«Коли ви обмежуєте себе в їжі, це може вплинути на ключові гормони, необхідні для підтримки кісток. Водночас брак поживних речовин, таких як кальцій, при дотриманні обмежувальних дієт може призвести до довгострокового дефіциту. Своєю чергою, коли організм не отримує достатньо кальцію з їжі, він забирає його з кісток, що з часом їх послаблює», — зазначила Кук.

Експертка підкреслила, що поступова втрата ваги безпечніша для здоров’я кісток. Вона радить харчуватися збалансовано, адже це дозволяє підтримувати здорові харчові звички.

2. Дефіцит вітаміну Д

Дублінський дослідник вітаміну D, Еймон Лерд наголосив, що нестача «сонячного вітаміну» є однією з головних причин остеопорозу. За його словами, дефіцит цього вітаміну у людей поширений взимку, коли організм отримує недостатньо сонячного світла для його синтезу.

Дієтолог Роб Гобсон радить дорослим взимку приймати добавки вітаміну D у дозі 10 мкг або більше.

«Тим, кому за 65, та хто рідко буває на вулиці або має інші ризики, слід приймати його цілий рік», — зазначив Гобсон.

3. Менопауза впливає на щільність скелета

Після настання менопаузи у жінок прискорюється втрата кісткової маси. Це пов’язано зі зниженням рівня естрогену (естрадіолу), який зазвичай уповільнює руйнування кісток. Жінки можуть втрачати до 0,5% щільності кісткової тканини щороку, і до 45 років багато хто вже має значні втрати.

Гінекологиня Таня Адіб зауважила, що варто подбати про зміцнення кісток та їх захист під час менопаузи завчасно. Вона рекомендує жінкам близько 45 років пройти сканування DXA, щоб перевірити щільність.

Також важливо надавати пріоритет фізичним вправам з обтяженнями, гарному сну та здоровій вазі.

4. Вживання великої кількості ультраоброблених продуктів

Дієтолог Роб Гобсон наголосив, що дефіцит поживних речовин у раціоні з високим вмістом ультраоброблених продуктів може негативно вплинути на здоров’я кісток. Він пояснює це тим, що таким продуктам часто бракує вітамінів та мінералів, які необхідні для зміцнення кісткової тканини.

Гобсон радить дотримуватися збалансованого харчування та надавати пріоритет необробленим цільним продуктам, таким як:

цільнозернові продукти;

фрукти та овочі;

корисні жири.

5. Тривалий прийом ліків або хвороба

Деякі стани, наприклад як гіперактивна щитовидна залоза, можуть прискорювати природну втрату кісткової маси.

Крім того, деякі ліки негативно впливають на здоров’я кісток. До них належать стероїди, певні препарати для схуднення, антидепресанти, ліки проти раку та інгібітори протонної помпи.

Фахівці радять звернутися до сімейного лікаря для оцінки впливу ваших ліків на кістки та отримання додаткової інформації.

6. Відмова від молочних продуктів

Дієтологиня Лорна Кук зауважила, що молочні продукти, такі як: сир та йогурт, молоко — є чудовими джерелами кальцію.

«Виключення їх з раціону через дотримання вегетаріанства або проблеми зі здоров’ям може призвести до дефіциту кальцію та вітаміну D, а також до підвищеного ризику остеопорозу», — наголосила Лорна.

Молочні продукти / © Credits

Якщо з тієї чи тієї причини, ви відмовляєтеся від молочних продуктів, фахівчиня радить замінити їх багатими на кальцій альтернативами, такими як:

хліб, рослинне молоко (збагачені продукти);

тофу, горіхи та насіння (рослинні білки);

листова зелень;

сухофрукти та бобові.

7. Кишкові захворювання

Лорна пояснила, що невилікуване пошкодження кишківника (наприклад, через хворобу Крона чи коліт) призводить до поганого засвоєння ключових елементів, як-от кальцій і вітамін D. У довгостроковій перспективі це може стати причиною остеопорозу.

Експертка зазначила, що у багатьох випадках важливою є рання діагностика, а в деяких випадках, сувора дієта під контролем дієтолога для відновлення слизової кишківника та нормального засвоєння речовин.

8. Недостатня кількість або забагато фізичних вправ

Дублінський лікар Лерд наголосив, що фізична активність є життєво важливою для здоров’я кісток, проте правильний вид і кількість є ключовими.

«Ті, хто не веде активний спосіб життя, мають вищий ризик втрати кісткової маси, але й ті, хто надмірно тренується, також. Більшість із нас займається занадто мало, і ризик крихкості кісток набагато раніше в житті, вже у 30-40 років, зростає, якщо ми майже не займаємося фізичною активністю», — пояснив Лерд.

Він радить займатися фізичними вправами щонайменше 30 хвилин щодня, включаючи вправи з обтяженням. Також корисно використовувати вправи, які пов’язані із ходьбою або біг підтюпцем.

