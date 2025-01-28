Названо несподіваний фрукт, який рятує шкіру обличчя від появи зморшок і передчасного старіння

Від харчування залежить не лише наше здоров’я, але й подовження молодості та краси.

Вчені та косметологи недарма звертають увагу на натуральні засоби для догляду за шкірою обличчя. А все тому, що вони містять найбільше корисних мікроелементів для її еластичності, пружності та здорового сяяння. Нещодавно було названо фрукт, який може стати справжньою знахідкою для тих, хто піклується про свою красу і здоров’я шкіри — це ківі. Розповідаємо, яка користь екзотичного фрукта для шкіри обличчя.

Чому ківі – це найкорисніший фрукт для молодості та краси

Цей зелений соковитий плід має потужний набір корисних вітамінів, мінералів та антиоксидантних сполук, які позитивно впливають на здоров’я шкіри, її молодість та красу.

Вітамін C є сильним антиоксидантом, який стимулює вироблення колагену і бореться з вільними радикалами. Таким чином запобігає появі зморшок і передчасному старінню шкіри.

є сильним антиоксидантом, який стимулює вироблення колагену і бореться з вільними радикалами. Таким чином запобігає появі зморшок і передчасному старінню шкіри. Вітамін E зволожує й живить шкіру, робить її гладенькою та пружною, нівелюючи ризики появи заломів.

зволожує й живить шкіру, робить її гладенькою та пружною, нівелюючи ризики появи заломів. Фруктові кислоти. Натуральна маска з ківі допоможе м’яко відлущити мертві клітини шкіри обличчя, сприяючи її оновленню й омолодженню.

Натуральна маска з ківі допоможе м’яко відлущити мертві клітини шкіри обличчя, сприяючи її оновленню й омолодженню. Калій допомагає підтримувати водний баланс шкіри, запобігаючи її пересушуванню.

Косметологи рекомендують не лише їсти ківі, але й робити з нього живильні та відлущувальні маски. Наприклад, пюре з ківі можна наносити на обличчя на 10 хвилин, щоб наситити шкіру всіма необхідними вітамінами й надати їй здорового сяяння.

Експерти також попереджають, що ківі може спровокувати алергічну реакцію. Тому перед застосуванням і вживанням треба переконатися, що у вас немає алергії на цей фрукт.

Читайте також:

Помогает быстро похудеть и снижает давление: какая еще польза рыбьего жира

Нужно ли снимать шкурку с лосося перед приготовлением: это стоит запомнить раз и навсегда

Стало известно, кому категорически запрещено кушать бананы: это следует знать каждому