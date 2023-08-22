Несподіваний потяг до вживання льоду: про що сигналізує ваше тіло

Причини жаги до льоду можуть бути тривожними, тому перш за все слід звернутися до лікаря.

Експерти стверджують, що тяга до вживання льоду дає людині підказки, однак ми часто неправильно тлумачимо те, про що нам намагається сказати наше тіло.

Про це пише Parade.

Що може означати бажання льоду? Є кілька причин, чому ви можете несподівано захотіти льоду. Експерти поділилися, про що може сигналізувати ваше тіло.

5 поширених причин тяги до льоду

Сухість у роті

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Найпоширенішою причиною тяги до льоду є сухість у роті.

"Жування льоду часто може допомогти зволожити сухість у роті", – каже зареєстрована дієтологиня і консультанткка Національної коаліції з охорони здоров’я Келсі Коста.

Водночас вона застерігає, що не слід списувати так легко хронічну тягу до льоду.

"Важливо враховувати, що постійна та сильна тяга іноді може бути симптомом основної проблеми зі здоров’ям, і її не слід ігнорувати", — пояснює Коста.

Залізодефіцитна анемія

Якщо ваша тяга до льоду – це більше, ніж просто потреба похрумтіти кубиками на дні напою, причиною цього може бути залізодефіцитна анемія.

"Залізодефіцитна анемія виникає, коли рівень кров’яних тілець у вашому тілі занадто низький", – пояснила зареєстрована дієтологиня і сертифікована фахівчиня із лікування діабету Стефані Шифф.

"Червоні кров’яні тільця переносять кисень до тканин вашого тіла. Залізо необхідне для формування гемоглобіну, який є частиною червоних кров’яних тілець, що переносить кисень і виводить вуглекислий газ з організму", – додала Шифф.

Інші симптоми залізодефіцитної анемії – втома, задишка, запаморочення та прискорене серцебиття. Ця втома може сприяти появі тяги до льоду.

Запаморочення і втома / Фото: Pexels

"Часто, коли людина відчуває дефіцит заліза, вона може відчувати більшу втому, ніж зазвичай, при цьому іноді жування льоду робить вас більш бадьорими", – каже дієтологиня з Центру харчування людини Клівлендської клініки Кендра Віклі.

Хвороба Піка або пагофагія

Хвороба Піка – це стан психічного здоров’я, під час якого виникає тяга до неїстівних продуктів, таких як земля, людське волосся, папір і лід.

"Коли є тяга до льоду, це відомо як пагофагія", – каже Коста, додаючи, що може виникати бажання до вживання кубиків льоду, крижаної стружки або інею з морозилки.

"Піка зазвичай спостерігається у дітей і може бути пов’язана з психічним здоров’ям або недоліками харчування, такими як залізодефіцитна анемія", – продовжує Коста.

Віклі та Американська психіатрична асоціація зазначають, що така поведінка має зберігатися принаймні місяць, щоб вважатися хворобою Піка. Віклі додає, що дослідженнями встановлено – до чверті пацієнтів із залізодефіцитною анемією також відчувають тягу до льоду, яка кваліфікується як хвороба Піка.

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Отже, що виникає першим: залізодефіцитна анемія чи Піка? Як і питання "курка-яйце", зараз це предмет дебатів.

"Було висунуто гіпотезу, що споживання великої кількості непоживної речовини, як-от лід, призводить до недостатнього споживання заліза, що потім призводить до залізодефіцитної анемії. Але багато авторів вважають, що залізодефіцитна анемія викликає тягу до льоду, яка зникає після початку замісної терапії", – розповіла Віклі.

Діабет

Деякі люди з діабетом можуть жадати льоду, якщо у них аномально підвищений рівень цукру в крові.

"Це спосіб, яким організм сигналізує про те, що йому потрібно позбутися надлишку цукру за допомогою сечовипускання, і він може жадати рідини та льоду. Погано контрольований діабет також може призвести до поганого засвоєння поживних мікроелементів, таких як залізо, що потім може призвести до залізодефіцитної анемії, а також викликати тягу до льоду", – пояснила Віклі.

Однак Шифф каже, що ці пацієнти часто просто відчувають спрагу, яка відрізняється від тяги до льоду, пов’язаної з Піка та/або анемією.

"Деякі люди з діабетом жадають холодної води, тому що вони зневоднені – один із симптомів діабету. Але, здається, немає зв’язку між діабетом і бажанням жувати лід. Є різниця між бажанням льоду та спрагою", – каже Шифф.

Діабет

Вагітність

Коста каже, що вагітні можуть жадати льоду з різних причин

"Ця тяга може бути результатом гормональних змін або бути ознакою залізодефіцитної анемії, яка часто трапляється під час вагітності", — каже дієтологиня.

Американський коледж акушерів і гінекологів зазначає, що під час вагітності потреба людини в залізі зростає. За даними коледжу, низький рівень заліза є однією з найпоширеніших причин анемії.

"Вагітним жінкам, які відчувають тягу до льоду, слід звернутися до лікаря, щоб виключити будь-який основний дефіцит харчування", — каже Коста.

Для деяких вагітних ковтання льоду стає засобом підтримувати гідратацію без погіршення симптомів нудоти, оскільки лід не має запаху та смаку.

Вагітність / Фото: pixabay.com

Як зупинити тягу до вживання льоду

Якщо ви втомилися від спраги до льоду, перш за все слід пам’ятати, що важливо усунути основну причину цього потягу.

"Якщо потяг спричинений анемією, додавання до раціону більшої кількості продуктів, багатих на залізо, або прийом добавок заліза за рекомендацією медичного працівника може допомогти", – каже Коста.

Для позбавлення від потягу до льоду, пов’язаного із хворобою Піка або пагофагією, можуть бути застосовані терапія або ліки для контролю обсесивно-компульсивної поведінки

Керування стресом також може бути частиною плану лікування.

Практикуйте самостійно зменшення стресу. Йдеться, наприклад, про медитації, прогулянок або прослуховування музики, аби побачити, чи зменшиться ваша тяга.

Причини жаги до льоду можуть бути тривожними, тому перш за все слід звернутися до лікаря.

"Якщо вам хочеться якоїсь їжі або чогось незвичайного, це може бути сигналом того, що у вашому організмі чогось не вистачає. Це може бути не певна їжа, а певний вітамін або мінерал", – пояснила Шифф.

Саме лікар може допомогти розібратися в цьому або скерувати до зареєстрованого дієтолога для подальшої допомоги.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що буде з організмом, якщо щодня пити пиво.

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