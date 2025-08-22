Несподіваний ефект: вчені з’ясували, як сіль спричиняє запалення мозку

Сіль / © pixabay.com

Вчені з’ясували, що надмірне споживання солі може підвищити артеріальний тиск та спричинити запалення мозку.

Про це пише The Mirror.

Для дослідження, як сіль впливає на організм людей та тварин, вчені обрали щурів, оскільки їхня реакція на сіль та воду подібна до людської.

Це робить отримані результати більш релевантними для людей. Завдяки сучасним методам візуалізації мозку, вчені змогли відстежити зміни, що відбувалися в мозку гризунів на такій дієті

Під час дослідження, щурам давали їжу з високим вмістом солі (2%), що відповідає раціону сучасної людини, насиченому фастфудом, беконом, локшиною та плавленим сиром.

Сіль / © Pexels

У результаті вчені виявили, що велика кількість солі активує імунні клітини в певній ділянці мозку. Це, своєю чергою, призводить до запалення та викиду вазопресину — гормону, що відповідає за функцію нирок і регуляцію артеріального тиску.

Різкий стрибок цього гормону спровокував у щурів підвищення артеріального тиску.

Таким чином це може свідчити про те, що гіпертонія може виникати саме в мозку. Дослідники планують з’ясувати, чи інші форми високого тиску розвиваються за схожим сценарієм.

Сіль, разом із курінням і алкоголем, давно вважається одним із факторів, що спричиняють підвищення кров’яного тиску.

Високий кров’яний тиск — це серйозна проблема зі здоров’ям, яка може спричинити як серцевий напад, так і інсульт.

Якщо не лікувати високий кров’яний тиск, він може призвести до таких ускладнень, як ниркова недостатність, серцева недостатність, судинна деменція та проблеми із зором, попереджає Британський фонд серця.

Там також наголошують, що зменшення споживання солі, включаючи приховану сіль у ваших стравах, може допомогти знизити кров’яний тиск.

Раніше ТСН.ua писав про те, скільки солі потрібно споживати за день. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), надмірне споживання натрію, який є головним компонентом солі, щороку стає причиною смерті майже двох мільйонів людей.

