Несподіваний лідер: названо 7 найздоровіших продуктів світу

Дослідники визначили сім найкорисніших продуктів

Вживання різноманітної поживної їжі — фруктів, овочів, горіхів, насіння та м’яса — життєво необхідне для здоров’я, оскільки значно знижує ризик розвитку серцевих захворювань, діабету, інсультів та онкологічних недуг. Дослідники здивували світ, склавши рейтинг найздоровіших продуктів, де перше місце дісталося не овочу і не фрукту, а до топ-7 увійшов продукт, без якого неможливо уявити українську кухню.

Про це пише британське видання Surrey Live.

Методологія рейтингу

Для складання рейтингу вчені проаналізували понад 1000 харчових продуктів, присвоївши кожному з них оцінку за загальну поживну цінність. Що вищий рейтинг, то більша ймовірність того, що продукт зможе задовольнити (але не перевищити) вашу добову потребу в поживних речовинах у поєднанні з іншою їжею.

Найпопулярніший харчовий продукт набрав вражальні 97 балів зі 100. Він не є ані м’ясом, ані рибою, ані фруктом чи овочем, але його можна легко придбати в будь-якому супермаркеті.

Несподіваний лідер

Найвищу поживну цінність у світі має не фрукт чи овоч, а горіх — мигдаль (97/100). Він очолив рейтинг, набравши 97 балів.

«Ці популярні закуски багаті на мононенасичені жирні кислоти, сприяють здоров’ю серця і навіть можуть допомогти за діабету», — йдеться у публікації.

Мигдаль також є цінним джерелом антиоксидантів, білка і клітковини, а ще магнію, вітаміну Е, міді та марганцю, які захищають серце.

Морський окунь та інші чемпіони

Морський окунь (89/100) визнаний чемпіоном за поживністю серед усіх видів риби. Він містить мінімальну кількість насичених жирів, натомість є чудовим джерелом вітаміну B12 (критично важливий для нервів і виробництва еритроцитів), вітаміну D, селену та фосфору.

До рейтингу також потрапили:

Камбала (85/100): ця риба (включно з палтусом, тюрбо та морським язиком) багата на омега-3 жирні кислоти, які підтримують роботу мозку та захищають серце. Також містить вітаміни D та B1.

Насіння чіа (85/100): ці крихітні чорні насінини багаті на клітковину, білок, альфа-ліноленову та фенольні кислоти. Вони також містять потужний антиоксидант — кофеїнову кислоту, яка допомагає боротися з запаленнями.

Гарбузове насіння (84/100): це одне з найкращих рослинних джерел заліза та марганцю.

Мангольд (78/100): листовий зелений овоч із сімейства буряка, багатий на рідкісні беталаїни (антиоксиданти), клітковину та нітрати, що знижують артеріальний тиск. Ця дворічна рослина чудово росте в українському кліматі.

Найбільший сюрприз рейтингу

Найбільшим сюрпризом стала поява в рейтингу свинячого сала, яке набрало 73 бали зі 100, обійшовши безліч фруктів та овочів.

«У салі міститься більше ненасичених жирів, ніж у баранині чи яловичині, а отже, більше омега-3 жирних кислот. Воно також є хорошим джерелом вітамінів групи B та мінералів», — повідомляє видання.

Звісно, дослідники наголошують, що здорове харчування полягає у вживанні різноманітної їжі та відмові від ультраперероблених продуктів. Хоча всі ці продукти мають високу поживну цінність, нерозумно було б харчуватися лише ними.

