ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
3 хв

Несподіваний лідер: названо 7 найздоровіших продуктів світу

Результати дослідження, яке проаналізувало понад 1000 видів їжі та присвоїло їм бали за поживну цінність, здивували: перше місце посів не овоч і не фрукт, а один з найпоширеніших продуктів, який легко знайти в будь-якому супермаркеті.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Найздоровіші продукти

Дослідники визначили сім найкорисніших продуктів

Вживання різноманітної поживної їжі — фруктів, овочів, горіхів, насіння та м’яса — життєво необхідне для здоров’я, оскільки значно знижує ризик розвитку серцевих захворювань, діабету, інсультів та онкологічних недуг. Дослідники здивували світ, склавши рейтинг найздоровіших продуктів, де перше місце дісталося не овочу і не фрукту, а до топ-7 увійшов продукт, без якого неможливо уявити українську кухню.

Про це пише британське видання Surrey Live.

Методологія рейтингу

Для складання рейтингу вчені проаналізували понад 1000 харчових продуктів, присвоївши кожному з них оцінку за загальну поживну цінність. Що вищий рейтинг, то більша ймовірність того, що продукт зможе задовольнити (але не перевищити) вашу добову потребу в поживних речовинах у поєднанні з іншою їжею.

Найпопулярніший харчовий продукт набрав вражальні 97 балів зі 100. Він не є ані м’ясом, ані рибою, ані фруктом чи овочем, але його можна легко придбати в будь-якому супермаркеті.

Несподіваний лідер

Найвищу поживну цінність у світі має не фрукт чи овоч, а горіх — мигдаль (97/100). Він очолив рейтинг, набравши 97 балів.

«Ці популярні закуски багаті на мононенасичені жирні кислоти, сприяють здоров’ю серця і навіть можуть допомогти за діабету», — йдеться у публікації.

Мигдаль також є цінним джерелом антиоксидантів, білка і клітковини, а ще магнію, вітаміну Е, міді та марганцю, які захищають серце.

Морський окунь та інші чемпіони

Морський окунь (89/100) визнаний чемпіоном за поживністю серед усіх видів риби. Він містить мінімальну кількість насичених жирів, натомість є чудовим джерелом вітаміну B12 (критично важливий для нервів і виробництва еритроцитів), вітаміну D, селену та фосфору.

До рейтингу також потрапили:

  • Камбала (85/100): ця риба (включно з палтусом, тюрбо та морським язиком) багата на омега-3 жирні кислоти, які підтримують роботу мозку та захищають серце. Також містить вітаміни D та B1.

  • Насіння чіа (85/100): ці крихітні чорні насінини багаті на клітковину, білок, альфа-ліноленову та фенольні кислоти. Вони також містять потужний антиоксидант — кофеїнову кислоту, яка допомагає боротися з запаленнями.

  • Гарбузове насіння (84/100): це одне з найкращих рослинних джерел заліза та марганцю.

  • Мангольд (78/100): листовий зелений овоч із сімейства буряка, багатий на рідкісні беталаїни (антиоксиданти), клітковину та нітрати, що знижують артеріальний тиск. Ця дворічна рослина чудово росте в українському кліматі.

Найбільший сюрприз рейтингу

Найбільшим сюрпризом стала поява в рейтингу свинячого сала, яке набрало 73 бали зі 100, обійшовши безліч фруктів та овочів.

«У салі міститься більше ненасичених жирів, ніж у баранині чи яловичині, а отже, більше омега-3 жирних кислот. Воно також є хорошим джерелом вітамінів групи B та мінералів», — повідомляє видання.

Звісно, дослідники наголошують, що здорове харчування полягає у вживанні різноманітної їжі та відмові від ультраперероблених продуктів. Хоча всі ці продукти мають високу поживну цінність, нерозумно було б харчуватися лише ними.

Нагадаємо, науковці назвали легку дієту, яка здатна подовжити життя майже на чверть. Дослідники Орхуського університету в Данії встановили, що дотримання скандинавських принципів харчування значно знижує ризик передчасної смерті.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie