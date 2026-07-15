Несподіваний порятунок для судин: кардіологи назвали єдиний фрукт, який треба їсти щодня

Щоденне вживання авокадо захищає наші судини / © Pixabay

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Американські вчені виявили несподівану властивість авокадо, здатну суттєво зменшити ризик серцевих захворювань у людей з надмірною вагою. Виявилося, що його регулярне вживання допомагає ефективно боротися з найнебезпечнішими частинками холестерину, які блокують судини.

Про це пише Earth.com.

Чому звичайного тесту на холестерин недостатньо

Стандартний аналіз на рівень холестерину не показує повну картину ризиків для здоров’я серця. Двоє людей можуть мати абсолютно однакові показники «поганого» холестерину (ЛПНЩ), але стикатися з кардинально різною ймовірністю серцевого нападу. Головна причина полягає в кількості крихітних білкових частинок, які транспортують цей холестерин через кров в організмі.

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Що більше таких частинок потрібно для перенесення ліпіду, то вищою стає небезпека для судин, навіть якщо загальний рівень холестерину видається нормальним. Дрібні та щільні частинки легко проникають до стінок артерій, створюючи жирові бляшки, які звужують простір для кровотоку. Коли судина втрачає гнучкість, кров’яний тиск під час навантажень чи стресу різко зростає, що зрештою може спровокувати інфаркт.

«Уявіть двох людей з однаково високим рівнем холестерину ЛПНЩ. Особа А переносить його в меншій кількості великих частинок, а особа Б — у більшій кількості дрібних частинок, тому ризик для особи Б буде вищим», — пояснила провідна авторка дослідження Джанхаві Дамані.

Як проходило масштабне дослідження

Висновки вчених ґрунтуються на результатах піврічного дослідження Habitual Diet and Avocado Trial (HAT), у якому взяли участь 786 дорослих людей з надмірною вагою. Експеримент проводили на базі чотирьох клінічних центрів, зокрема в Університеті Лома Лінда в Каліфорнії. Всі учасники були старші 25 років: чоловіки мали об’єм талії понад 101 сантиметр, а жінки — понад 89 сантиметрів.

Половина добровольців з’їдала одне авокадо щодня, водночас інша група харчувалася за своїм звичним раціоном. Через 26 тижнів у «групі авокадо» зафіксували чітке зниження загальної кількості частинок ЛПНЩ приблизно на 49 наномоль на літр порівняно з тими, хто не їв цей фрукт. За оцінками кардіологів, таке падіння відповідає зниженню ризику серцево-судинних захворювань приблизно на 4%.

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«4% — це скромне зниження порівняно з 14–29%, які пов’язані з загальним покращенням дієти. Проте це крок у правильному напрямку», — наголосила дослідниця.

Секрет користі авокадо для реального життя

Вчені пояснюють такий позитивний ефект унікальним складом цього популярного фрукта. Одне авокадо містить вагому дозу клітковини та спеціальних рослинних сполук — фітостеролів, які сповільнюють всмоктування холестерину в кишківнику та змушують печінку виводити більше ЛПНЩ-частинок із кровообігу. Крім того, фрукт багатий на корисні для серця мононенасичені жири, калій і фолати, що в комплексі суттєво покращує метаболічне здоров’я.

Цікаво, що щоденне вживання авокадо жодним чином не вплинуло на вагу учасників, об’єм їхньої талії чи маркери запалення. Проте великою перевагою цього дослідження стало те, що воно довело реальну користь фрукта в умовах звичайного, непередбачуваного харчування людей, а не під час суворої лабораторної дієти.

«Якщо люди хочуть покращити якість свого харчування, внесення однієї невеликої зміни може бути більш здійсненною стратегією, ніж спроба змінити весь свій раціон. Для людей з ожирінням включення авокадо до щоденного раціону може стати гарним початком», — підсумувала Джанхаві Дамані.

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Нагадаємо, авокадо є важливим у раціоні тих, хто прагне схуднути. Завдяки вмісту корисних жирів і клітковини воно сприяє тривалому відчуттю ситості та допомагає контролювати апетит.

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