Нестача сну може провокувати невиліковну хворобу: що відомо

Проблеми зі сном можуть нашкодити людині більше, ніж відчуття млявості наступного дня. Нове дослідження американських вчених показало, що хронічне безсоння може збільшити ризик розвитку деменції.

Про це пише Daily Express.

Дослідники спостерігали за 2750 дорослими віком від 50 років, щоб вивчити вплив безсоння на здоров’я мозку. Учасників щорічно тестували на пам’ять та мислення, а деяким робили сканування мозку, щоб виявити пошкодження та білкові відкладення, пов’язані з хворобою Альцгеймера.

За результатами дослідження, у 14% людей із хронічним безсонням розвинулися легкі когнітивні порушення або деменція, тоді як серед тих, хто не мав проблем зі сном, ця цифра становила лише 10%.

За словами дослідника Тімоті Гірна, люди з поганим сном на першому ж обстеженні показували ознаки старіння мозку. У них було більше амілоїдних бляшок та пошкоджень білої речовини, що характерно для хвороби Альцгеймера та судинних порушень.

Він наголосив, що ці два стани — амілоїдні бляшки та пошкодження судин — прискорюють зниження когнітивних функцій. Амілоїд пошкоджує самі нейрони, а пошкодження білої речовини порушує зв’язок між різними частинами мозку. За словами фахівця поганий сон діє на мозок як «подвійний удар», прискорюючи шлях до деменції одразу декількома шляхами.

Окрім того, поганий сон часто супроводжується депресією, тривогою, хронічним болем та апное сну, які самі по собі є шкідливими для мозку.

Відтак, люди з хронічним безсонням мають підвищений ризик розвитку деменції або легких когнітивних порушень.

Раніше лікар-невролог назвав п’ять неочевидних симптомів, які можуть вказувати на розвиток деменції, серед яких — порушення усвідомлення про власний стан та зміна особистості.

