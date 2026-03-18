"Неважливий" орган виявився необхідним для боротьби з раком

Тимус, який є центральним органом імунної системи та відповідає за дозрівання, диференціацію і «навчання» Т-лімфоцитів (клітин-захисників), з віком значно зменшується. Тому досі його вважали важливим лише для дитячого імунітету. Але виявилося, що тимус бере участь у регуляції роботи імунної системи і в дорослому віці та навіть допомагає боротися з раком.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Nature.

Науковці проаналізували комп’ютерну томографію 1200 пацієнтів із раком легень після імунотерапії. Як виявилося, люди зі здоровим тимусом мали на 37 відсотків нижчий ризик подальшого поширення раку та на 44 відсотки нижчий ризик смерті.

Ще одне дослідження провели на двох вибірках: 25 тисячах учасників програми скринінгу раку легень і 2500 здорових добровольцях.

Їм проводили комп’ютерну томографію грудної клітки, де розташований тимус, а потім за розміром, формою та внутрішньою будовою цього «неважливого» органа науковці оцінювали його здоров’я.

Люди зі здоровим тимусом мали на 63 відсотки нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань і на 36 відсотків нижчий ризик появи раку легень.

Дослідники припускають, що навіть у дорослому віці тимус відіграє важливу роль у створенні та «навчанні» імунних клітин Т-лімфоцитів, які забезпечують прицільну відповідь на інфекції й пухлини.

Однак шкідливі звички та нездоровий спосіб життя погіршують стан тимуса в дорослому віці. Це може зменшувати здатність організму протистояти раку та хворобам.

Нагадаємо, ще кілька десятиліть тому онкологічні захворювання вважалися проблемою старшого віку. Та сьогодні все більше людей до 50 років чують про цей діагноз.