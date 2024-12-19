Невдалі ін'єкції у пеніс: як 70-річний чоловік виграв найбільшу медичну компенсацію

Він отримав $412 000 000 після того, як "інвазивні" ін'єкції зруйнували його статевий орган.

Чоловік із Нью-Мексико отримав, як вважають, найбільшу в історії виплату за медичну недбалість після того, як лікарі зробили йому серію ін'єкцій в статевий член.

Про це повідомляє Metro.

Неназваному пацієнту присудили понад $412 000 000 від медичного центру NuMale після того, як серія "інвазивних уколів від еректильної дисфункції" завдала йому незворотної шкоди.

Присяжні в Нью-Мексико ухвалили рішення присудити йому рекордну суму відшкодування після того, як вирішили, що 70-річний позивач став жертвою шахрайства.

2017 року тоді ще 66-річний чоловік звернувся до клініки у Вайомінгу в пошуках допомоги для зняття втоми і схуднення.

Натомість клініку, яка стверджувала, що надає "турботливу допомогу з найсучаснішими методами лікування еректильної дисфункції, замісної терапії тестостероном, передчасної еякуляції та відновлення волосся", звинуватили в тому, що вона поставила йому неправильний діагноз і без необхідності зробила "інвазивні уколи від еректильної дисфункції".

Адвокати стверджували, що клієнт пройшов численні курси медикаментозного лікування і процедур, перш ніж його прооперував некваліфікований асистент лікаря.

У своїй заяві адвокати зазначили, що безпрецедентний вирок надсилає потужний сигнал про те, що "медичні працівники не можуть надавати пріоритет прибутку над благополуччям пацієнтів, не будучи притягнутими до відповідальності".

Лорі Бенко, один з адвокатів чоловіка, додав: "Це є національним рекордом, і це справедливо, тому що я не думаю, що ліцензовані фахівці можуть обманювати пацієнтів заради грошей. Це дуже кричуще порушення їхніх фідуціарних обов'язків. Це зловживання довірою, і кожного разу, коли хтось одягає білий халат, він не повинен мати права так чинити".

У своїй заяві NuMale Medical заявила, що її пріоритетом є надання допомоги пацієнтам, додавши: "Хоча ми поважаємо судовий процес, через судові розгляди наразі ми не можемо коментувати конкретні деталі справи".

Нагадаємо, чоловік дожив до 78 років, так і не дізнавшись, що у нього насправді три пеніси. Його особливість виявили студенти-медики, коли він пожертвував своє тіло науці після смерті.

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