Невелика фізична активність щодня допоможе знизити ризик раку — дослідження

Якщо ви стверджуєте, що у вас не вистачає часу на фізичні вправи, варто запам'ятати: лише чотири з половиною хвилини інтенсивної фізичної активності щодня може бути достатньо, щоб значно знизити ризик захворювання на рак.

Фізична активність тривалістю не менше 3,6 - 4,5 хвилин на день була пов’язана зі зниженням ризику захворювання на рак на 17-18%.

Такі висновки опублікували австралійські вчені в журналі JAMA Oncology під назвою «Короткі спалахи інтенсивної щоденної діяльності можуть бути пов’язані зі зниженням захворюваності на рак». Очолив дослідження професор Еммануель Стаматакіс зі Школи наук про здоров'я Сіднейського університету.

"Ми знаємо, що більшість людей середнього віку не займаються спортом регулярно, тому вони піддаються підвищеному ризику раку. Але тільки завдяки появі певних технологій, як-от трекери активності, можна побачити вплив коротких спалахів випадкової фізичної активності, яка виконується як частина повсякденного життя", — сказав Стаматакіс. Він також зазначив, що підвищенна інтенсивна щоденна фізична активність впродовж всього лише 4-5 хвилин з короткими перервами приблизно по одній хвилині пов'язана із загальним зниженням ризику раку на 18% і навіть до 32% для видів раку, пов’язаних із фізичною активністю.

Команда вивчила дані 22 398 дорослих, які взагалі не займаються спортом, за винятком прогулянок раз на тиждень або рідше, у досліджені, що тривало впродовж 6,7 років. Учасники дослідження носили на зап’ясті акселерометри, які використовувалися для вимірювання коротких періодів інтенсивної активності, наприклад піднімання сходами, дуже швидкої ходьби, ходьби в гору тощо під час повсякденного життя. Вимірювання показали, що більшість інтенсивних дій, які вони виконували, тривали хвилину або менше.

За період спостереження серед учасників було виявлено 2356 випадків раку. Після нейтралізації інших факторів під час аналізу даних було виявлено, що інтенсивна фізична активність тривалістю не менше 3,6 - 4,5 хвилин на день була пов’язана зі зниженням ризику захворювання на рак на 17-18% порівняно з відсутністю інтенсивної активності.

Також було виявлено, що приблизно 4,5 хвилини інтенсивної фізичної активності в день були пов'язані зі зниженням ризику захворювання на рак на 20%. Крім того, коли дані в новому дослідженні розглядалися лише стосовно тих типів раку, які, як вважають, викликані недостатньою фізичною активністю, виявилося, що 4,5 хвилини інтенсивної активності допомогли знизити ризик ризик захворіти на рак на 31%. Ця категорія включає 26 видів раку, зокрема рак легенів, рак печінки, рак товстої кишки, рак голови та шиї, рак молочної залози та деякі види раку крові.

Дослідники дійшли висновку, що навіть кілька хвилин фізичної активності краще, ніж жодної взагалі.

Коментуючи дослідження, Ізраїльське онкологічне товариство (ICA) порекомендувало принаймні кілька хвилин на день виконувати інтенсивну діяльність, наприклад підніматися сходами, дуже швидко йти, швидко обертати педалі на спінінгу/велотренажері, тренуватися на сходах або еліптичному тренажері, стрибати через мотузку тощо.

Іра Толчін, директорка кампанії з просування здоров’я та благополуччя ICA, пояснила, що навіть інтенсивна фізична активність протягом короткого періоду часу може сприяти зниженню ризику раку. При цьому важливо поєднувати заняття спортом зі здоровим харчуванням, відмовою від паління та уникнення впливу тютюнового диму, зменшити споживання алкоголю, підтримувати здорове та збалансоване харчування і нормальну масу тіла.

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