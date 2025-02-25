Невідома хвороба вбила понад 50 людей: між симптомами і смертю лічені години

Невідома хвороба вбила понад 50 людей на північному заході Конго, згідно з повідомленнями лікарів на місцях і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це пише Associated Press.

"У більшості випадків інтервал між проявом симптомів і смертю становив 48 годин, і це те, що дійсно спричиняє занепокоєння", - сказав Серж Нгалебато, медичний директор лікарні Бікоро, регіонального центру моніторингу, в інтерв'ю агентству.

Останній спалах захворювання в Демократичній Республіці Конго розпочався 21 січня, і вже зареєстровано 419 випадків, зокрема 53 смерті.

За даними Африканського бюро ВООЗ, перший спалах у місті Болоко почався після того, як троє дітей з'їли кажана і померли протягом 48 годин після появи симптомів геморагічної лихоманки.

Вже давно існують побоювання, що хвороби переходять від тварин до людей у місцях, де популярно вживати в їжу диких тварин. За даними ВООЗ 2022 року, декількість таких спалахів в Африці зросла більш ніж на 60% за останнє десятиліття.

Після того, як 9 лютого в місті Бомате почався другий спалах нинішньої загадкової хвороби, зразки з 13 випадків були відправлені до Національного інституту біомедичних досліджень в столиці Конго, Кіншасі, для тестування.

Всі зразки виявилися негативними на лихоманку Ебола або інші поширені геморагічні лихоманки, такі як Марбург. Деякі виявилися позитивними на малярію.

Минулого року було встановлено, що інша загадкова хвороба, схожа на грип, яка вбила десятки людей в іншій частині Конго, ймовірно, була малярією.

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