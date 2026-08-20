Невидима хвороба: чому мозок раптово починає атакувати тіло та викликає справжній параліч

Ідеальні аналізи мозку не гарантують здоров’я / © iStock

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Мільйони людей по всьому світу раптово втрачають здатність ходити та б’ються у моторошних судомах, але обстеження не виявляє порушень, які могли б спричиняти параліч. Лікарі часто вважають ці страждання симуляцією та відправляють таких пацієнтів до психіатрів. Проте нейробіологи нарешті забили на сполох і розкрили жахливу правду: невидимий системний збій у комунікації мозку може будь-якої миті призвести до несподіваного паралічу абсолютно здорову людину, перетворивши її власне тіло на пастку.

Про це пише Daily Mail.

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Чому ідеальні аналізи не гарантують здоров’я

Люди з функціональним неврологічним розладом (ФНР) часто опиняються в безвиході, оскільки їхні електроенцефалограми та стандартні сканування мозку не показують жодних патологій. Попри цілковиту відсутність видимих фізичних пошкоджень нервової системи, такі пацієнти можуть страждати від раптового паралічу, проблем із балансом, сильного тремору та дисоціативних судом, які залишають їх виснаженими на кілька днів.

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Нейробіологи пояснюють цей парадокс теорією «прогностичного оброблення», яка доводить, що мозок не просто реагує на світ, а постійно створює прогнози на основі минулого досвіду. Якщо людина пережила серйозну травму, хворобу або сильний стрес, мозок може надто сильно покладатися на застарілі відчуття небезпеки, ігноруючи нову інформацію та провокуючи реальні фізичні збої у тілі.

Історична стигма та шлях до одужання

Протягом минулого століття цей стан помилково називали «істерією» або «конверсійним розладом», а його симптоми здебільшого безпідставно приписували емоційному стану жінок. Через цей історичний шлейф сучасні пацієнти часто стають заручниками «медичного пінг-понгу», коли психіатри відправляють їх до неврологів через фізичні прояви, а ті повертають назад через ідеальні результати аналізів.

Фахівці наголошують, що рівень смертності серед людей із ФНР більш ніж удвічі перевищує середній показник по популяції, тому хвороба потребує серйозного мультидисциплінарного підходу. Фізіотерапія, психотерапія та логопедія допомагають мозку засвоїти нові здорові патерни, проте найпершим кроком до одужання є безумовна довіра лікаря до свого пацієнта.

«Можливо, медична спільнота весь цей час неправильно розуміла значення фрази „це все у вашій голові“. Хоча кожен рух, відчуття та емоція починаються з мозку, це не робить симптоми вигаданими — це робить їх неврологічними», — зазначає авторка статті Маккензі Мур.

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Нагадаємо, чоловік думав, що потягнув м’яз, і ледь не помер. Через крововилив у хребті його паралізувало за лічені години.

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