Вчені назвали умову, за якої можна зберегти пам'ять і ясний розум до глибокої старості

Щоб уповільнити зниження активності головного мозку, погіршення пам’яті та когнітивних функцій, вчені рекомендують ось що.

Як зберегти пам'ять і ясний розум у літньому віці: дослідження вчених

Вважається, що пам’ять здатна розвиватися лише до 25 років. До 45 років вона перебуває в статичному стані, а потім починає поступово "згасати".

Виявилося, що постійне навчання захищає від деменції та втрати пам’яті. Вчені з Великої Британії та Фінляндії провели дослідження за участю 880 добровольців. Науковці дійшли висновків, що навчання чомусь новому знижує ризик появи деменції на 25%.

Експерти зазначають, що це може бути будь-який вид розумової діяльності: читання книжок, проходження курсів в’язання чи здобуття нової професії. Головне, щоб мозок постійно отримував нові знання, які згодом переходили в навички.

Однак нейрофізіологи наголошують, що втрата пам’яті – це добре, бо має великий еволюційний сенс. Якщо б людина зберігала в мозку всі епізоди свого життя, то не змогла б використати цей набутий досвід собі на благо. Тому мозок систематизує всю інформацію, фільтрує та прибирає її подалі від свідомості, щоб людина могла за потреби скористатися нею як досвідом.

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