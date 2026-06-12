Нічні перекуси дуже небезпечні: як можна занапастити здоров’я

Час прийому їжі впливає на метаболізм

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Нічні або пізні прийоми їжі на тлі хронічного стресу можуть бити по травленню з подвійною силою.

Про це пише Medical News Today.

Учені з’ясували, що серед людей з низьким рівнем стресу та звичним графіком харчування проблеми з кишківником (наприклад, закреп або діарею) мали 23,2%. Водночас у групі з високим рівнем стресу та звичкою їсти пізно ввечері цей показник становив майже 40%.

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Учасники з високим рівнем стресу, які споживали понад 25% добової калорійності після 21:00, мали у 1,7-2,5 раза вищий ризик розвитку проблем із кишківником.

За висновками науковців, високий рівень фізіологічного стресу (так зване алостатичне навантаження) підвищував ризик порушень роботи кишківника. А в поєднанні з нічними перекусами негативний ефект ставав ще сильнішим.

Експерти переконані: час прийому їжі може змінювати те, як стрес впливає на взаємодію між мозком і кишківником.

Крім того, люди, які перекушували вночі та мали високий рівень стресу, також демонстрували зниження різноманіття кишківникової мікрофлори.

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За словами лікарки Харіки Дадігірі, один легкий перекус час від часу не зашкодить. Але варто звертати увагу на те, коли саме ви їсте, особливо якщо перебуваєте у стресі.

Тому експерти радять дотримуватися режиму харчування під час стресових періодів.

«Хоча і кількість калорій, і тип продуктів, і пізній час прийому їжі впливають на здоров’я кишківника, саме час прийому їжі має найбільший потенційно негативний ефект. Це пов’язано з циркадним ритмом. Коли ми їмо пізно, організм уже не працює в оптимальному режимі для перетравлення їжі. Уночі травні ферменти, моторика кишківника та чутливість до інсуліну працюють гірше — незалежно від того, що саме ви з’їли», — пояснила лікарка-дієтологиня Мішель Рутенштайн.

Раніше науковці виявили прямий зв’язок між нерегулярним сном та ризиком виникнення низки хвороб, серед яких:

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серцево-судинні захворювання

ожиріння

розлади психічного здоров’я

розвиток деменції

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