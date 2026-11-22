Нічний біль у животі / © Pexels

Реклама

Після важкої вечері або стресового дня дискомфорт у шлунку, здуття чи раптові позиви до вбиральні можуть дивувати не так сильно, як моменти уночі, коли ви прокидаєтеся від болю в шлунку. Такі симптоми у жодному разі не можна ігнорувати, адже вони можуть свідчити про пухлину.

Про це пише Egészség Kalauz.

Реклама

Коли травна система не дає спати: які сигнали організму не можна ігнорувати

Якщо спазми, нудота чи нестримна діарея виривають вас із глибокого сну, йдеться про тривожний сигнал організму. Як пояснює професор-гастроентеролог, доктор Баха Мошірі, до нічного болю у шлунку та проблем із травленням варто ставитися вкрай серйозно.

Реклама

Уночі моторика кишківника природно сповільнюється, а внутрішні органи переходять у режим відпочинку. Це підтверджують і висновки дослідження, опублікованого в Journal of Clinical Gastroenterology: у людей із хронічною діареєю саме нічні напади значно частіше свідчать про конкретне ураження органів, а не про тимчасовий збій.

Якщо позиви до туалету регулярно будять людину серед ночі, причиною нерідко виявляються запальні патології кишківника — зокрема, хвороба Крона чи виразковий коліт, інфекції, харчові отруєння або навіть пухлини товстої кишки.

На які симптоми потрібно звертати увагу

Нічні пробудження рідко бувають єдиним проявом. У медичній практиці виділяють так звані «червоні прапорці» — небезпечні ознаки, які не можна залишати без уваги:

Безпричинна втрата ваги. Якщо раціон і навантаження без змін, а вага почала стрімко знижуватися, це привід терміново звернутися до лікаря. Раптове схуднення більш ніж на 10% від маси тіла може бути наслідком серйозних метаболічних збоїв або онкології. Кров у випорожненнях. Не варто плутати цей симптом з гемороєм без консультації лікаря. Різка зміна звичного ритму травлення. В Американському онкологічному товаристві звертають увагу на те, що раптовий збій у роботі кишківника є не менш тривожним маркером.

Обов’язково пройти обстеження потрібно у трьох ситуаціях: якщо водяниста чи рідка діарея не минає довше 5–7 днів. Або ж до лікаря потрібно звернутися в разі, якщо до розладу приєднуються постійні спазми внизу живота, ниючий біль або зникає апетит. Приводом до консультації лікаря також є проблеми з ковтанням.

Реклама

На які ще хвороби може вказувати нічне пробудження через шлунок

Можливими причинами нічної діареї можуть бути запальні захворювання кишківника. За умови хвороби Крона та виразкового коліту запалена слизова оболонка провокує позиви до дефекації незалежно від часу доби. Часто це супроводжується болем у животі, слизом або кров’ю у калі, хронічною втомою та схудненням.

На мікроскопічний коліт може вказувати тривала водяниста діарея без крові, яка нерідко трапляється вночі. Часто таке трапляється з людьми старшого віку.

Порушення всмоктування жовчних кислот можна запідозрити, якщо ви перенесли видалення жовчного міхура, нещодавні операції чи хвороби тонкого кишківника.

Є ще дві хвороби, на які можуть вказувати нічні проблеми з травленням. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба — коли після пізньої ситної вечері вміст шлунка закидається у стравохід. Це викликає печію, кислий присмак, нічний кашель або дискомфорт за грудиною.

Реклама

Також це може бути виразка. Для виразки дванадцятипалої кишки типовим є нічний «голодний» біль, який ненадовго вщухає, якщо щось з’їсти.

У будь-якому разі не варто займатися самолікуванням. Зверніться до фахівця — він призначить необхідні дослідження та аналізи.

Коли звернутися до лікаря

Термінової уваги лікарів потребують такі стани:

раптовий, нестерпний або швидко наростаючий біль у животі;

живіт стає твердим;

у калі з’явилася велика кількість крові або випорожнення стали чорними й дьогтеподібними;

почалося блювання з кров’ю або багаторазове блювання;

біль у животі супроводжується високою температурою;

з’явилися ознаки зневоднення — різке зменшення кількості сечі, сильне запаморочення, сухість у роті та раптова слабкість.

Аби полегшити свій стан до прийому лікаря, варто вести щоденник спостережень: записувати час нічних пробуджень, характер болю, частоту та вигляд випорожнень, а також страви, з’їдені на вечерю, і всі прийняті ліки чи добавки. Так лікарю буде значно простіше визначити захворювання.

Якщо у вас діарея, поповнюйте водний баланс та електроліти, а також відмовтеся від жирної їжі, алкоголю та продуктів, які викликають у вас дискомфорт.

Травлення: останні новини

Нагадаємо, гастроентерологиня, докторка медичних наук Венді ЛеБретт радить додавати до раціону більше клітковини за допомогою звичайних фруктів — починаючи з однієї-двох порцій на день.

Серед ключових варіантів для травлення вона виділяє яблука й авокадо. Також лікарка радить малину й чорницю — джерело клітковини та антиоксидантів-поліфенолів, що зменшують запальні процеси та добре пасують до смузі, йогуртів чи як десерт.

Окремо вона відзначає ківі та груші. Головний принцип, на якому наголошує гастроентерологиня, — обирати фрукти, які вам справді смакують, адже лише те, що приносить задоволення, перетворюється на сталу корисну звичку.

Новини партнерів