Нігті стали майже повністю білими: про які проблеми зі здоров’ям це може свідчити

Білі нігті: про які проблеми зі здоров’ям вони можуть свідчити / © pixabay.com

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Зміни на нігтях можуть здаватися звичайною косметичною проблемою, однак іноді вони супроводжують порушення в роботі організму. Зокрема, уваги потребує стан, за якого нігті стають майже повністю білими, а біля краю залишається лише тонка рожева або червонувата ділянка.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Таку особливість називають нігтями Террі. Вона може виникати з віком і не обов’язково свідчить про хворобу. Водночас подібний вигляд нігтів спостерігається у деяких людей із серцевою недостатністю, захворюваннями печінки та діабетом.

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Як виглядають нігті Террі

Зазвичай крізь нігтьову пластину видно рожеве нігтьове ложе. За нігтів Террі його звичний колір змінюється: практично вся поверхня здається блідою або білуватою, а рожевий чи червонуватий відтінок зберігається лише вузькою смугою ближче до кінчика пальця.

Така картина може спостерігатися одразу на декількох нігтях. Водночас важливо відрізняти її від окремих білих цяток або смуг. У разі нігтів Террі змінюється вигляд значної частини нігтьового ложа, а не невеликої ділянки пластини.

До чого тут захворювання серця

Серед станів, за яких можуть спостерігатися нігті Террі, називають застійну серцеву недостатність. Йдеться про порушення, за якого серце не може забезпечувати кровообіг на рівні, необхідному організму.

Захворювання може проявлятися не лише змінами нігтів. Серед можливих симптомів — задишка під час навантаження або в стані спокою, слабкість, підвищена втомлюваність, а також набряки в ділянці стоп і щиколоток.

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Такі прояви не завжди виникають різко. Вони можуть посилюватися поступово, через що людина спочатку пояснює погіршення витривалості віком або поганою фізичною формою.

Проте побілілі нігті не є підставою самостійно робити висновок про серцеву недостатність. За однією зовнішньою ознакою встановити цей діагноз неможливо.

Білі нігті не завжди пов’язані із серцем

Причин такого вигляду нігтів може бути декілька. Нігті Террі також зустрічаються за захворювань печінки та діабету. Крім того, вони можуть з’являтися в процесі старіння навіть за відсутності основного захворювання.

З діабетом пов’язують й інший тип змін — так звані лінії Бо. Це поперечні заглиблення на нігтьовій пластині, які виникають, коли її ріст на певний час сповільнюється або припиняється.

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Такі борозни можуть з’являтися за недостатньо контрольованого діабету. Однак вони не є специфічною ознакою саме цього захворювання: серед інших можливих причин називають інфекції, високу температуру, дефіцит цинку, захворювання периферичних судин та деякі лікарські препарати.

Що ще може змінити колір нігтів

Значно частіше люди помічають не побіління більшої частини нігтя, а невеликі світлі плями. Вони можуть з’являтися, зокрема, після незначних травм і відрізняються від характерної картини нігтів Террі.

Світлішою нігтьова пластина може виглядати й тоді, коли починає відділятися від ложа. Цей стан називають оніхолізом. Відшарована частина може набувати білого, жовтуватого або зеленуватого відтінку.

Оніхоліз може бути пов’язаний із травмою, інфекцією, використанням певних косметичних засобів або прийманням деяких препаратів. Серед інших можливих причин також називають псоріаз і захворювання щитоподібної залози.

Які ще зміни нігтів пов’язують із захворюваннями

Про стан здоров’я можуть свідчити й інші нетипові зміни. Одна з них — ложкоподібні нігті. У такому разі вони стають тоншими й м’якшими, а краї спрямовуються догори. Це може спостерігатися за залізодефіцитної анемії, а також гемохроматозу, за якого в організмі накопичується надлишок заліза.

За синдрому жовтих нігтів пластини можуть потовщуватися, повільніше відростати та змінювати колір на жовтий. Цей стан пов’язують, зокрема, з деякими захворюваннями легень і лімфедемою.

Жодна з цих особливостей окремо не дозволяє визначити конкретне захворювання. Зміни нігтів можуть мати різне походження, тому встановлювати діагноз лише за їхнім виглядом не варто.

«Це не означає, що ви можете діагностувати захворювання, ґрунтуючись на ваших нігтях. Швидше, це підкреслює, що постійні, нові зміни, що з’являються, не завжди варто розглядати як суто косметичні проблеми», — зазначають автори статті.

У яких випадках зміни краще не ігнорувати

Звернути увагу варто насамперед на нові та стійкі зміни. Якщо нігті раніше мали звичайний рожевий відтінок, але за кілька тижнів або місяців стали значно блідішими, особливо на кількох пальцях, це варто обговорити з лікарем.

Ще одним приводом для консультації є поява інших симптомів одночасно зі змінами нігтів. Серед них — задишка, незвична втома та слабкість, погіршення здатності переносити фізичні навантаження, набряклість стоп або щиколоток.

У такій ситуації необхідно з’ясувати, чи не пов’язана зовнішня зміна з іншим захворюванням. Які саме обстеження знадобляться, залежить від симптомів і стану людини.

«Нігті справді можуть виявити зміни у здоров’ї, але важливо уникати іншої крайності: жоден симптом, пов’язаний з нігтем, не може бути свідченням наявності у когось серцевої недостатності, діабету чи захворювання печінки», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміна форми пальців і нігтів може бути не лише особливістю зовнішності. Поступове потовщення кінчиків пальців іноді пов’язане із захворюваннями легень, серця та інших органів.

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