Ніхто не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти: у світі триває тиждень імунізації

Ніхто не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти: у світі триває тиждень імунізації

В умовах воєнного стану імунізація — чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від тяжких захворювань і їхніх наслідків.

Здоров’я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, і дотримання календаря щеплень тому не виняток.

Про це нагадують у Центрі громадського здоров'я.

"Відтоді як 220 років тому була винайдена перша сучасна вакцина, щеплення вже врятували життя багатьох поколінь, рятуватимуть і майбутні. 24 квітня 2022 року стартував Всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку", — повідомляють у Центрі.

Через війну Росії проти України наразі медична система зосереджена на допомозі бійцям Збройних сил і тим цивільним мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілів ворожих військ. Тому, аби зменшити навантаження на наших лікарів, кожному важливо уважніше ставитися до свого здоров’я, профілактики хвороб, у тому числі з допомогою щеплень.

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"Якщо ви зараз перебуваєте в безпечному місці — виїхали з регіонів, де ведуться активні бойові дії, у безпечніші або за кордон — надолужте пропущені щеплення за віком, не тільки для дітей, але і для себе. Для біженців і переселенців МОЗ спільно з Центром громадського здоров’я розробили рекомендації, як отримати дані про проведені щеплення", — закликали медики.

Переривання планової вакцинації — відповідно до національного календаря профілактичних щеплень — навіть на короткий період, підвищує ймовірність спалахів інфекцій і захворювань, які попереджає вакцинація.

Які щеплення потрібно зробити у дитячому та дорослому віці

В Україні всі діти мають обов’язково отримати щеплення проти десяти захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Ці вакцини безоплатні, адже їх закуповують державним коштом.

Для всіх дорослих потрібно щодесять років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. У період воєнного стану це питання є надзвичайно актуальним для збереження здоров’я військовослужбовців, а також і цивільного населення.

Важливо зробити й додаткові щеплення з урахуванням епідсезону — проти грипу та COVID-19. Якщо ви вже маєте дві дози, то попіклуйтесь про бустерну чи додаткову.

"Вакцинація — єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров’я громадян, і на систему охорони здоров’я загалом. Щороку вакцинація рятує 2-3 млн людей в усьому світі від небезпечних захворювань та щороку запобігає 1,5 млн летальних випадків унаслідок інфекційних хвороб", — нагадують медики.

Сьогодні в умовах війни імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я українців — усіх разом і кожного зокрема, залежить від рівня охоплення щепленнями в країні.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безоплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.