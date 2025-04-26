Ніколи не їжте ці продукти, якщо у вас захворювання суглобів

Захворювання суглобів — проблема нашого часу / © Pixabay

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Хвороби суглобів входять до категорії найпоширеніших хвороб серед людей різних вікових категорій. Згідно зі статистикою, близько 30% у всьому світі страждають на такі захворювання і скаржаться на біль у суглобах.

Які продукти шкідливі при захворюванні суглобів

Деякі продукти харчування можуть негативно вплинути на стан суглобів, тож варто обмежити або виключити їх з раціону у разі рекомендації лікаря. Отже, до найшкідливішої їжі для суглобів належать:

Червоне м’ясо. Яловичина, свинина, телятина містять сечову кислоту, що порушує обмін пуринів

Цукор та солодощі

Соняшникова олія. Містить у складі Омега-6, елемент, що провокує запальний процес у суглобах

Алкоголь

Жирні продукти

Субпродукти

Газовані напої

Трансжири та рафіновані продукти

Консервовані продукти

Крабові палички, ковбасні вироби

Основи правильної дієти для відновлення суглобів наступні:

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Для здорових суглобів необхідний кальцій. Якщо цього мінералу не вистачає, організм забирає його з кісткової тканини, що призводить до остеопорозу (витончення кісток). Страждають не лише кістки рук та ніг, а й хребет. Тому важливо забезпечити достатній обсяг кальцію, який є в молочних продуктах, овочах, крупах, м’ясі та рибі.

Також варто включити в раціон продукти, багаті селеном та сіркою. Перший зустрічається в таких продуктах, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка і індичка, печінка яловича тощо.

Сірка міститься в продуктах, де є білок — всі види м’яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти. Харчування має бути збалансованим. ⠀

Ще одним важливим мікроелементом є цинк. Його дефіцит може призвести до спотворення смакових відчуттів, зниження та ослаблення Т-клітин імунної системи, зменшення лімфатичних вузлів, тобто послаблюється опір організму до інфекційних захворювань.

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