- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 307
- Час на прочитання
- 2 хв
Ніколи не їжте ці продукти, якщо у вас захворювання суглобів
Щоб суглоби не боліли, важливо підтримувати здоровий спосіб життя і уникати шкідливих звичок.
Хвороби суглобів входять до категорії найпоширеніших хвороб серед людей різних вікових категорій. Згідно зі статистикою, близько 30% у всьому світі страждають на такі захворювання і скаржаться на біль у суглобах.
Які продукти шкідливі при захворюванні суглобів
Деякі продукти харчування можуть негативно вплинути на стан суглобів, тож варто обмежити або виключити їх з раціону у разі рекомендації лікаря. Отже, до найшкідливішої їжі для суглобів належать:
Червоне м’ясо. Яловичина, свинина, телятина містять сечову кислоту, що порушує обмін пуринів
Цукор та солодощі
Соняшникова олія. Містить у складі Омега-6, елемент, що провокує запальний процес у суглобах
Алкоголь
Жирні продукти
Субпродукти
Газовані напої
Трансжири та рафіновані продукти
Консервовані продукти
Крабові палички, ковбасні вироби
Основи правильної дієти для відновлення суглобів наступні:
Для здорових суглобів необхідний кальцій. Якщо цього мінералу не вистачає, організм забирає його з кісткової тканини, що призводить до остеопорозу (витончення кісток). Страждають не лише кістки рук та ніг, а й хребет. Тому важливо забезпечити достатній обсяг кальцію, який є в молочних продуктах, овочах, крупах, м’ясі та рибі.
Також варто включити в раціон продукти, багаті селеном та сіркою. Перший зустрічається в таких продуктах, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка і індичка, печінка яловича тощо.
Сірка міститься в продуктах, де є білок — всі види м’яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти. Харчування має бути збалансованим. ⠀
Ще одним важливим мікроелементом є цинк. Його дефіцит може призвести до спотворення смакових відчуттів, зниження та ослаблення Т-клітин імунної системи, зменшення лімфатичних вузлів, тобто послаблюється опір організму до інфекційних захворювань.
Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.