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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Ніколи цього не робіть: чому не можна приймати холодний душ перед сном у спеку — експертка

Холодний душ перед сном у спекотну погоду може не освіжити, а навпаки, ускладнити засинання. Експертка пояснила, чому тепла вода допомагає організму краще охолодитися та покращує якість сну.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Чому у спеку не можна приймати холодний душ перед сном

Чому у спеку не можна приймати холодний душ перед сном / © www.freepik.com/free-photo

Холодний душ перед сном у спеку може завадити засинанню. Експертка з питань сну розповіла, чому перед сном у спекотні дні не варто йти під холодний душ. Такий крок може не дати вам заснути.

Про це пише Unilad.

Чому у спеку перед сном не варто йти у холодний душ

Багатьом здається, що холодний душ допоможе освіжитися та змити бруд після важкого дня, але насправді такий крок може мати протилежний ефект і лише ускладнити засинання у спекотну ніч.

За словами докторки Аллі Гейр, консультантки зі сну та респіраторної медицини в лондонській лікарні Royal Brompton Hospital, температура тіла відіграє ключову роль у процесі відпочинку. Сама ідея приймати душ перед сном є правильною, але вода не має бути крижаною чи надто гарячою.

«Теплий, не холодний душ, приблизно за годину до сну, може допомогти вам охолонути, оскільки він розширює кровоносні судини у вашій шкірі, завдяки чому, коли ви вийдете з душу, ви зможете ефективніше втрачати тепло», — зазначила Гейр.

Хоча теплий душ не дає різкого відчуття прохолоди, його ефект є значно тривалішим. Теплий душ навіть у спеку перед сном допомагає підтримувати правильну терморегуляцію протягом усієї ночі.

«Перегрів під час сну може суттєво погіршити його якість і скоротити тривалість. Зокрема, надмірна спека вночі може зменшити частку глибокого сну — тієї стадії, завдяки якій ми прокидаємося відпочилими», — додала експертка.

Окрім правильного душу, сомнологиня розповіла про нестандартний метод боротьби зі спекою вночі. Вона радить перед сном одягати вологі шкарпетки, які перед цим 10 хвилин полежали у морозилці.

Цей лайфгак терморегуляції через стопи дозволить знизити загальну температуру всього організму.

У спеку набрякають ноги: що робити

Нагадаємо, що влітку через високу температуру наші судини розширюються, кров рухається повільніше, а ризик набряків і важкості в ногах суттєво зростає. Флеболог і судинний хірург Юрій Свідерський переконаний, що профілактика набагато ефективніша за лікування, тому закликає підтримувати здоров’я вен за допомогою простих щоденних рішень.

Для цього лікар рекомендує дотримуватися трьох основних правил: відмовитися від тісного взуття чи високих підборів, які погіршують венозний відтік; регулярно пити воду протягом дня, щоб кров не густішала і не підвищувався ризик тромбів; а також регулярно давати ногам хоча б кілька хвилин руху.

Якщо ви довго сидите чи стоїте, звичайні перекати з п’яти на носок або рухи стопами активізують литкові м’язи, які допомагають прокачувати кров і зменшують її застій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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