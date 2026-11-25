Оніміння рук вночі / © pexels.com

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Прокидаєтеся серед ночі, бо затерпли пальці, лоскоче чи поколює долоню, а рука здається чужою? Якщо таке трапляється дедалі частіше, триває довго або до симптомів додаються біль і слабкість у м’язах, справа може бути не в незручній позі, а в порушеннях роботи нервів чи інших хворобах. У випадку оніміння рук потрібно звертати увагу на деталі.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Нічне оніміння рук: які хвороби можуть його викликати

Якщо у вас уночі починають німіти руки, зверніть увагу на такі симптоми: які саме пальці втрачають чутливість, зачеплена одна рука чи обидві й чи відпускає після того, як розім’яти кисть. Нерідко нічне оніміння вказує на синдром зап’ястного каналу, проблеми з шийним відділом хребта або ускладнення цукрового діабету.

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У медицині втрату або спотворення чутливості називають парестезією — вона може відчуватися як поколювання, печіння чи тимчасове оніміння. Під час сну ми часто лежимо нерухомо, тож окремі нерви опиняються під тиском. Коли ж симптоми не вкладаються в банальне «відлежування» руки або виникають удень, варто звернутися до лікаря.

Руки починають німіти вночі тому, що це відбувається через короткочасне або затяжне стискання нервів. Уві сні людина може неприродно згинати руки чи підкладати їх під голову. У таких положеннях нерви верхньої кінцівки зазнають тиску й гірше проводять сигнали.

Якщо рука затерпла через незручну позу, за кілька хвилин після руху чи зміни положення тіла все зазвичай минає. Насторожити має інше: коли відчуття повторюються в тих самих пальцях, супроводжуються пекучим болем, незграбністю чи втратою сили в кисті — це може свідчити про компресійний синдром або ушкодження нерва.

Хронічний тиск на нерв без лікування може обернутися стійкою втратою чутливості й ослабленням м’язів.

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Найчастіші причини оніміння рук уночі

Синдром зап’ястного каналу

Цей стан розвивається тоді, коли серединний нерв — відомий у медицині як nervus medianus — затискається у вузькому каналі в ділянці зап’ястя. Саме цей нерв відповідає за чутливість частини пальців і роботу деяких м’язів кисті.

Нічне оніміння рук для цієї хвороби є типовим сценарієм. Люди нерідко прокидаються від поколювання й пекучого болю в пальцях, які на якийсь час слабшають лише після того, як струснуть чи розімнуть кисть.

На синдром зап’ястного каналу найчастіше вказують такі ознаки:

оніміння великого, вказівного й середнього пальців;

порушення чутливості на тому боці безіменного пальця, який ближчий до великого;

нічне посилення болю та поколювання;

слабкість у кисті;

незручність під час тримання дрібних речей;

на пізніх стадіях — схуднення м’язів біля основи великого пальця.

Мізинець при цьому не німіє — ця деталь допомагає лікарям відрізняти синдром зап’ястного каналу від інших проблем із нервами. Ризик виникнення такого затискання вищий за наявності цукрового діабету, зайвої ваги, гіпотиреозу, під час вагітності та при деяких запальних захворюваннях суглобів. Свою роль відіграють і важка фізична робота, вібрація чи однотипні рухи зап’ястям.

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Якщо нерв ушкоджений сильно, вам знадобиться операція.

Синдром кубітального каналу

Якщо вночі передусім втрачають чутливість мізинець і прилеглий до нього край безіменного пальця, під тиском міг опинитися ліктьовий нерв — nervus ulnaris. Найчастіше це відбувається біля ліктя, і такий стан називають синдромом кубітального каналу.

Цей нерв легко може постраждати від довгого згинання руки. Крім оніміння, можливі біль у лікті, незграбність пальців і труднощі з точними рухами. За тривалого перебігу дрібні м’язи кисті слабшають і зменшуються в об’ємі. Щоб полегшити стан, варто не спиратися на лікті та змінити позу для сну. Якщо ж симптоми не зникають чи посилюються, слід звернутися до невролога або хірурга кисті.

Проблеми шийного відділу хребта

Причина нічного оніміння не завжди ховається в самій руці чи зап’ясті. Коли подразнюються або затискаються корінці нервів у шийному відділі хребта, неприємні відчуття можуть віддавати аж у плече, передпліччя та пальці.

Спровокувати це може грижа міжхребцевого диска на шиї, вікові зміни хребців і звуження отворів, через які виходять нервові корінці. Які саме пальці німітимуть чи поколюватимуть, залежить від того, який корінець зачеплено.

Разом з онімінням можуть з’являтися біль у шиї, віддавання болю в руку, слабкість м’язів і обмеження рухливості. Коли оніміння обох рук супроводжується погіршенням моторики, хиткою ходою або втратою рівноваги, може йтися про ураження спинного мозку в шийному відділі — зволікати з візитом до лікаря в такому разі небезпечно.

Цукровий діабет і периферична нейропатія

Постійно високий цукор у крові з роками руйнує периферичні нерви. Діабетична нейропатія зазвичай починається зі стоп і пальців ніг, але з часом доходить і до рук.

Тоді з’являються оніміння, печіння, поколювання, підвищена чутливість шкіри до дотиків або, навпаки, її притуплення. Нерідко ці відчуття стають помітнішими ввечері та вночі й заважають виспатися.

До того ж, під час діабету частіше виникають і локальні затискання нервів, як-от синдром зап’ястного каналу, тому сам факт оніміння не завжди означає саме діабетичну нейропатію. Якщо ж руки й ноги німіють регулярно та симетрично, варто здати аналізи на глюкозу й глікований гемоглобін (HbA1c), особливо за супутніх симптомів діабету.

Брак вітаміну B12

Без достатньої кількості вітаміну B12 нервова система не може нормально працювати, а мієлінова оболонка навколо нервових волокон — підтримувати свій стан. За тривалого дефіциту виникають неврологічні симптоми, зокрема оніміння рук і ніг.

Якщо вам бракує вітаміну B12, можуть німіти обидві руки і не лише вночі. Також ви можете відчувати швидку втомлюваність, м’язову слабкість, хиткість і гіршу концентрацію. Дефіцит може виникнути через захворювання шлунково-кишкового тракту, порушення всмоктування та прийом деяких ліків.

Гіпотиреоз

Недостатня активність щитоподібної залози позначається на всьому організмі. Через набряк м’яких тканин, який супроводжує гіпотиреоз, серединний нерв у зап’ясті може затискатися легше, тож ризик синдрому зап’ястного каналу зростає.

Якщо крім оніміння рук є постійна втома, схильність мерзнути, збільшення ваги, закрепи, сухість шкіри та випадіння волосся, варто перевірити функцію щитоподібної залози — зазвичай аналізують ТТГ і за потреби вільний T4.

Проблеми з кровообігом і синдром Рейно

Хоча люди часто пояснюють нічне оніміння рук поганим кровообігом, значно частіше його викликає саме тиск на нерви. Судинні порушення також можуть давати оніміння пальців.

За синдрому Рейно холод або сильний емоційний стрес запускає тимчасовий спазм дрібних судин пальців. Через це пальці спершу бліднуть або синіють, а коли кровотік повертається — червоніють, і все це може супроводжуватися онімінням, поколюванням і болем.

Якщо затерпла кисть ще й помітно холоне або змінює колір, варто перевірити судинний чинник. Водночас різке оніміння кінцівки з гострим болем, блідістю та холодом здатне сигналізувати про раптове порушення кровопостачання, за якого потрібна термінова медична допомога.

Коли звертатися до лікаря і як полегшити симптоми

Записатися до лікаря варто, якщо нічне оніміння стає регулярним, триває довше чи з’являється вдень. Особливо не варто відкладати візит, коли з’являються біль, м’язова слабкість або погіршується точність рухів.

Негайно викликати швидку допомогу потрібно тоді, коли рука чи кисть німіють раптово, без зрозумілої причини, і додаються слабкість м’язів обличчя або кінцівки з одного боку, порушення мовлення, зору чи втрата рівноваги. Це можуть бути ознаки інсульту — діяти треба одразу.

Якщо проблема пов’язана з тимчасовим тиском на нерв, часто допомагає корекція звичок уві сні та протягом дня:

не кладіть руку під голову чи під тіло під час сну;

намагайтеся тримати зап’ястя у природному, рівному положенні, а не підігнутим;

оберіть подушку, яка нормально підтримує шию;

робіть паузи під час роботи за комп’ютером;

не спирайтеся на лікті надовго й не перевантажуйте зап’ястя;

якщо синдром зап’ястного каналу підтверджено, використовуйте призначений нічний ортез.

Чому німіють пальці руки: що каже реабілітолог

Нагадаємо, оніміння пальців рук — це часткова або повна втрата чутливості, яка часто виникає через стискання, пошкодження чи подразнення нервів, коли змінюється положення тіла або після незручного сну.

Серед поширених причин виділяють синдром зап’ястного каналу, шийну радикулопатію, феномен Рейно, ревматоїдний артрит та защемлення ліктьового нерва або синдром ліктьового каналу.

До менш поширених причин оніміння пальців належать дефіцит вітаміну B1, розсіяний склероз, інсульт і порушення роботи головного та спинного мозку. Залежно від причини симптом може минати сам по собі або після невеликої зміни способу життя, але якщо оніміння не зникає чи поступово посилюється, воно може свідчити про серйозний стан здоров’я, тому варто звернутися до лікаря для визначення причини та підбору лікування.

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