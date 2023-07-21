Низький рівень вітаміну D? Ці 6 продуктів можуть підвищити його рівень у вашому організмі

Вітамін D є надзвичайно важливим для росту здорових клітин, а також сприяє засвоєнню кальцію.
За даними Національного інституту здоров'я (NH), вітамін D виробляється під впливом сонячних ультрафіолетових променів, які потрапляють на шкіру. Рекомендована добова норма вітаміну D становить 15 мікрограмів (мкг) для більшості дорослих. Певні продукти є природно багатими на вітамін D.
Про це пише Financial Express.
Ось 6 корисних продуктів з високим вмістом вітаміну D.
Лосось
Жирна риба, така як лосось, є чудовим джерелом вітаміну D. Згідно з Базою даних про склад продуктів харчування Міністерства сільського господарства США, одна порція вирощеного атлантичного лосося вагою 100 грамів містить 66% від добової норми.
Капуста
Капуста також є джерелом вітамінів B і D. Дослідження показують, що капуста містить кемпферол і кверцетин — чудові антиоксиданти, які дуже корисні для роботи мозку.
Апельсин
Це чудове джерело вітаміну D. Крім того, він допомагає нашому організму виробляти колаген. Колаген загоює рани і робить шкіру більш гладкою.
Гриби
Сушені на сонці гриби — чудове джерело вітаміну D.
Яєчний жовток
Жовток яйця насичений вітаміном D. Яйця також є чудовим джерелом кальцію, білка, цинку та необхідних мінералів.
Олія печінки тріски
Олія печінки тріски надзвичайно багата на вітамін А і D. Дослідження показують, що одна чайна ложка олії печінки тріски забезпечує приблизно 113% добової потреби у вітаміні D.
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