Низький рівень вітаміну D? Ці 6 продуктів можуть підвищити його рівень у вашому організмі

Вітамін D є надзвичайно важливим для росту здорових клітин, а також сприяє засвоєнню кальцію.

За даними Національного інституту здоров'я (NH), вітамін D виробляється під впливом сонячних ультрафіолетових променів, які потрапляють на шкіру. Рекомендована добова норма вітаміну D становить 15 мікрограмів (мкг) для більшості дорослих. Певні продукти є природно багатими на вітамін D.

Про це пише Financial Express.

Ось 6 корисних продуктів з високим вмістом вітаміну D.

Лосось

Жирна риба, така як лосось, є чудовим джерелом вітаміну D. Згідно з Базою даних про склад продуктів харчування Міністерства сільського господарства США, одна порція вирощеного атлантичного лосося вагою 100 грамів містить 66% від добової норми.

Капуста

Капуста також є джерелом вітамінів B і D. Дослідження показують, що капуста містить кемпферол і кверцетин — чудові антиоксиданти, які дуже корисні для роботи мозку.

Апельсин

Це чудове джерело вітаміну D. Крім того, він допомагає нашому організму виробляти колаген. Колаген загоює рани і робить шкіру більш гладкою.

Гриби

Сушені на сонці гриби — чудове джерело вітаміну D.

Яєчний жовток

Жовток яйця насичений вітаміном D. Яйця також є чудовим джерелом кальцію, білка, цинку та необхідних мінералів.

Олія печінки тріски

Олія печінки тріски надзвичайно багата на вітамін А і D. Дослідження показують, що одна чайна ложка олії печінки тріски забезпечує приблизно 113% добової потреби у вітаміні D.

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