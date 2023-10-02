Нобелівську премію з медицини 2023 року отримали вчені, які разробили вакцини проти Covid-19

Технологію зараз досліджують на можливість створити вакцини та ліки проти інших захворювань.

Нобелевську премію з медицини 2023 року отримали вчені, які розробили технологію подолання коронавірусної інфекції.

Про це пише видання “BBC Україна”.

Як зазначається, премію з фізіології та медицини присудили вченим Каталіні Каріко та Дрю Вайсману, які розробили технологію, завдяки якій згодом були створені мРНК-вакцини проти коронавірусної інфекції.

“Саме ці науковці з Університету Пенсильванії запропонували теорію, яка лежить в основі мРНК-вакцини. Під час пандемії Covid на технології мРНК базувалися вакцини Moderna та Pfizer/BioNTech. Роботу вчених визнали неоціненною в умовах, коли світ пережив страшну епідемію Covid-19 й існує велика загроза інших епідемій”, - пише видання з посиланням на рішення в Нобелівському комітеті.

Що цікаво, 2021 року науковці Каріко та Вайсман отримали премію Ласкера - головну американську премію за біомедичні дослідження. До пандемії Covid-19 технологія була експериментальною, проте згодом вона отримала достатньо підтверджень для того, аби вакцини на її основі змогли зробити собі мільйони людей у всьому світі.

Технологію мРНК зараз досліджують на можливість створити вакцини та ліки проти інших захворювань.

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