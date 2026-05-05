Дикі водойми можуть бути небезпечними для купання / © Associated Press

У квітні 2025 року 32-річний сантехнік Сем Макалпайн Пейр із британського міста Страуд вирішив поплавати у місцевому навігаційному каналі. Тоді чоловік навіть не підозрював, що ця спонтанна ідея назавжди змінить його життя та призведе до серйозної інвалідності.

Про деталі медичного інциденту пише LADbible.

Як бактерія зруйнувала лімфатичну систему

Вже наступного дня після запливу Сем відчув сильний біль у паху та стрімке підвищення температури. Згодом додалися симптоми, схожі на важкий грип, а ліва нога почала стрімко набрякати, що змусило чоловіка терміново звернутися до лікарні.

Медики з’ясували, що у водоймі була агресивна бактерія, яка проникла в кровотік британця через крихітну, майже непомітну тріщину на п’яті. Попри швидке лікування антибіотиками, інфекція встигла завдати незворотної шкоди. У пацієнта розвинулася лімфедема — хронічне захворювання, за якого критично порушується відтік рідини. Внаслідок цього ліва нога Сема роздулася і стала вдвічі більшою за праву.

Боротьба за повноцінне життя

Дружина постраждалого, Джорджія, розповіла, що спочатку вони навіть не пов’язували інфекцію з купанням у холодній воді. За її словами, лікарі констатували перманентне пошкодження лімфатичної системи, через що нога вже ніколи не повернеться до своїх нормальних розмірів без спеціального хірургічного втручання.

Через постійний ниючий біль чоловік змушений регулярно сидіти з піднятою догори ногою. Жінка зізнається, що її чоловік, який раніше міг ходити в шортах навіть у холодну травневу погоду, вже рік змушений ховати ногу під довгим одягом. Зараз родина намагається зібрати 20 тисяч фунтів стерлінгів на проведення операції — лімфатико-венозного анастомозу (LVA), яка має допомогти відновити відтік рідини та зупинити прогресування набряку.

Попередження від власників водойми

Представники компанії, яка обслуговує канали у Страуді, висловили співчуття родині, проте наголосили на суворій забороні несанкціонованого плавання у їхніх водоймах.

Вони пояснили, що канали зазвичай мілководні та приховують багато невидимих небезпек під водою, а якість самої води є абсолютно непридатною для купання. Крім того, це робочі зони зі шлюзами, човнами та греблями, що робить їх вкрай небезпечними для відпочивальників.

