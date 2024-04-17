Номер один для лікування діабету: названо кашу, яка знижує тиск і рівень цукру в крові

Зазвичай при хворобі на цукровий діабет із раціону виключається їжа, що містить вуглеводи. Хоча лікарі не радять цього робити. Вони пропонують додавати в їжу продукти, що містять достатню кількість клітковини. До таких належить перлова каша, здатна знижувати тиск і унормовувати рівень цукру.

Чому ячмінь ідеальний для зниження рівня цукру в крові

Ячмінь за своєю харчовою цінністю схожий з вівсом, тому сприяє швидкому схудненню, зниженню кров’яного тиску та рівню цукру в крові. Перлова каша містить білок, натрій, калій, фосфор і магній, тому вкрай позитивно впливає на організм людей, які мають проблеми з підвищеним цукром.

За рахунок вмісту клітковини перлова каша утворює густий гель у кишківнику, це дозволяє зменшити засвоєння глюкози і запобігти різким стрибкам рівня цукру та кров’яного тиску. Ячмінь також містить бета-глюкан, який сприяє підвищенню гемоглобіну.

Перлова каша багата на антиоксиданти, які допомагають у боротьбі із хронічними запаленнями в організмі, що провокують розвиток діабету та спричиняють його ускладнення. Також ячмінь містить фенольну кислоту, флаваноїди і вітамін Е, які попереджають захворювання на рак та розвиток серцево-судинних захворювань.

Яка ще користь перлової каші: кому не можна вживати

У перловці міститься природний антибіотик – гордецин, який допомагає знижувати запальні процеси в організмі. Також відвар із крупи та перлова каша допомагають нівелювати запальні процеси кишечника та шлунку, пригнічують розвиток патогенної мікрофлори. Крупа нормалізує роботу кишківника, шлунку, нирок та печінки, допомагає при артриті та гепатиті.

Так як у перловці є глютен, її не можна їсти при аутоімунних захворюваннях. Також не слід вживати тим людям, які страждають на шлунково-кишкові розлади.

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