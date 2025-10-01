Норма чи проблема: чому більшість людей прокидається щоночі о 3:00

Безсоння / © Freepik

Більшість людей щоночі прокидаються близько 3:00 ранку, і це не випадковість, а фізіологічний етап циклу сну, що триває близько чотирьох годин.

Про це пише Ifl Science.

За словами психолога та когнітивного терапевта Грега Мюррея, той факт, що людина прокидається серед ночі, не завжди є ознакою проблеми. Це — абсолютно нормальний процес, пов’язаний із природними циклами сну.

Зазвичай, якщо людина лягає спати близько 23:00, вона, швидше за все, прокинеться приблизно о третій годині ночі — тобто після чотирьох годин сну.

За ніч більшість людей проходить кілька циклів сну:

Легка фаза, що замінюється глибшою.

Повільна фаза.

Активна швидка фаза сну.

Після завершення одного з цих циклів людина, як правило, прокидається на короткий час, перш ніж перейти до наступного. Пробудження може тривати не довше кількох хвилин.

Як тривожність краде сон

Проблема виникає не через саме пробудження о 3:00, а через те, що саме в цей час наш розум потрапляє у спіраль негативних думок. Хоча стрес не є причиною пробудження, саме тривожність може перетворити коротке неспання на тривале безсоння.

Психолог наголошує, що вночі наші буденні проблеми завжди здаються набагато жахливішими, ніж вдень. Ця пастка здатна розхвилювати розум ще сильніше, підживлюючи тривогу і не даючи знову заснути.

Як подолати проблему

Грег Мюррей пропонує прості, але ефективні методи, щоб швидко заспокоїти розум після нічного неспання:

Практикуйте медитацію усвідомленості: Замість того, щоб зосереджуватися на нав’язливих негативних думках, сфокусуйтеся на диханні чи фізичних відчуттях. Це допоможе зменшити тривожність і заспокоїти розум. Читайте: Якщо медитація не допомагає, психолог радить взяти книгу. Читання дозволяє відволіктися від власних проблем і забути про нав’язливі думки, що сприяє швидшому повторному засинанню.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.