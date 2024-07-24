Норма – до 5 склянок на день: цей напій треба пити усім літнім людям для довголіття

Науковці з Великої Британії провели дослідження та з’ясували, який напій активує роботу мозку та запобігає старечим хворобам.

Розповідаємо, яка користь чорного чаю для організму людей похилого віку, які хвороби лікує.

Як чорний чай впливає на здоров’я людей похилого віку: дослідження вчених

Науковці Університету Ньюкасла провели цікаве дослідження, під час якого проаналізували звичку чаювання у літніх людей 85+. Результати свого експерименту вчені розмістили на сторінці видання "BMC Nutrition". У статті повідомляється про те, що часте вживання чорного чаю призводить до нівеляції ризиків розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Згодом було проведено ще одне дослідження стосовно впливу чаю на людей похилого віку. У ході експерименту виявилося, що ті, хто пив не менше п’яти чашок напою на день, мали значно кращу пам’ять та зосередженість, ніж ті, які не люблять чаювати.

До того ж, літні люди, які люблять напій, мають кращі психомоторні функції, їхні рухи більш точні, а реакція значно швидша у процесі виконання складних завдань. Вчені припускають, що підвищення розумової діяльності та покращення когнітивних функцій зумовлене складом чорного чаю. Також є припущення, що окрім напою, на покращення самопочуття впливає спілкування за столом під час чаювання.

Яка користь чорного чаю для загального здоров’я організму

Секрет користі чорного чаю криється в потужному складі антиоксидантних речовин, які містяться в чайному листі. Антиоксиданти, флавоноїди, катехіни та поліфеноли підтримують загальне здоров’я організму на належному рівні. Антиоксидантні сполуки запобігають запальним процесам в організмі, тому попереджають передчасне старіння та ракові захворювання.

Одна чашка чорного чаю забезпечує третину добової норми поліфенолів для нашого організму. За результатами досліджень учених, поліфеноли здатні попереджати такі захворювання:

атеросклероз;

цукровий діабет;

гіпертонію;

рак.

Танін, який міститься в напої, позитивно впливає на кишківник, підтримуючи баланс мікрофлори, також знижує кишкову активність та полегшує сечовиділення.

Ще напій вкрай корисній для міцності кісток та зубів, оскільки містить у своєму складі фтор, який протидіє карієсу. Однак не варто зловживати напоєм, оскільки може потемніти зубна емаль.

Читайте також:

Скільки кроків потрібно робити на день для довголіття – лікар назвав мінімальну кількість

Як зупинити старість: названо три продукти, які подовжують молодість

Названо найкорисніші ягоди для жіночого здоров’я: їх варто їсти всім жінкам за 40