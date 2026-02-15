Скільки спати, щоб прокидатися бадьорим: рекомендації сомнологів

Сон / © Pexels

Реклама

Втома та брак енергії часто пов’язані з недостатнім або неякісним сном. Сон — не розкіш, а необхідність для нормальної роботи організму. Від його тривалості і якості залежить концентрація, настрій і загальний стан здоров’я.

Про це пише видання Sleep Foundation.

Для дорослих мінімальна рекомендована тривалість сну становить сім годин на ніч. Цей стандарт встановлено Американською академією медицини сну (AASM), провідним органом у сфері досліджень та стандартизації сну. Для немовлят, дітей та підлітків ці норми значно вищі, оскільки сон забезпечує фізичний та психологічний розвиток.

Реклама

Наслідки дефіциту сну

Менше семи годин сну на добу може призвести до:

ослаблення імунної системи;

зниження продуктивності на роботі;

підвищеної ймовірності помилок та нещасних випадків, включно з ДТП;

хронічних проблем зі здоров’ям: високого кров’яного тиску, серцево-судинних захворювань, набору ваги, діабету та депресивних станів.

Чи можна спати забагато

Хоча стандартна тривалість сну становить 7–9 годин, сон понад дев’ять годин іноді може свідчити про приховані патології. Водночас додатковий сон виправданий під час хвороби або після періодів сильного виснаження.

Рекомендована тривалість сну за віковими групами

Вікова категорія Віковий діапазон Рекомендована норма сну Немовлята 4–12 місяців 12–16 годин (з урахуванням денного сну) Малюки 1–2 роки 11–14 годин (з урахуванням денного сну) Дошкільнята 3–5 років 10–13 годин (з урахуванням денного сну) Школярі 6–12 років 9–12 годин Підлітки 13–18 років 8–10 годин Дорослі 18 років і старше 7 годин або більше

Примітка: для новонароджених (до 4 місяців) чітких рекомендацій немає, зазвичай вони сплять від 14 до 17 годин на добу.

Як розрахувати свою персональну норму

Ці цифри слугують орієнтиром, але кожен організм унікальний. Щоб визначити індивідуальну норму сну, слід проаналізувати:

Реклама

чи почуваєтеся ви бадьорими після 7 годин сну, чи потрібно більше часу;

чи засинаєте ви мимоволі вдень;

чи є хронічні хвороби або прийом ліків, що викликають сонливість;

фізичну активність та складність роботи;

історію розладів сну;

залежність від кофеїну;

особливості графіку, вагітність або лактацію.

Для точнішого аналізу рекомендують вести щоденник сну або користуватися трекером, щоб відстежувати взаємозв’язок між тривалістю сну та денним самопочуттям.

Кількість проти якості: що важливіше

Навіть дев’ятигодинний сон може залишити відчуття втоми, якщо він фрагментований. Якість сну визначає, наскільки організм проходить усі необхідні стадії відпочинку.

Важливість глибокої та швидкої фаз

Кожна ніч складається з циклів тривалістю 90–120 хвилин. Ключові етапи:

Глибокий сон (стадія 3): уповільнення серцебиття та дихання, м’язи розслабляються. Відновлюються тканини, зміцнюється імунітет та відновлюються фізичні сили. Становить 10–20% сну.

Реклама

Швидкий сон (REM): мозок активний, з’являються сни. Фаза критично важлива для пам’яті, настрою та когнітивних функцій. Займає 20–25% сну.

Як покращити свій відпочинок

дотримуватися стабільного графіку сну;

мати ритуали перед сном (читання, тепла ванна);

забезпечити комфорт у спальні (зручний матрац, температура 18–20°C, темрява та тиша);

цифровий детокс: відкладати гаджети за 30–60 хвилин до сну;

уникати кофеїну та алкоголю у другій половині дня.

Правило «10-3-2-1-0»:

10 годин до сну — жодного кофеїну;

3 години — без їжі та алкоголю;

2 години — жодних робочих завдань;

1 година — без екранів;

0 — натискань кнопки «відкласти» на будильнику.

Оптимальний час сну: 22:00–02:00, коли циркадні ритми забезпечують максимальну концентрацію глибокого сну.

Втома навіть після 8 годин: може свідчити про фрагментований сон, апное або інші приховані проблеми. Рекомендується консультація спеціаліста.

Денний сон: корисний, якщо триває до 20 хвилин або близько 90 хвилин (повний цикл), не пізніше вечора, щоб не порушити нічний сон.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як тривалий сон впливає на серцево-судинну систему, мозок і загальне самопочуття.