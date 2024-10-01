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Нове дослідження показало, на що хворіють все більше молодих жінок

Нове дослідження показало, на що хворіють все більше молодих жінок

На рак молочної залози хворіють усе більше молодих жінок / Фото: Freepik

Останній звіт учених виявив, що один із видів раку вже переключився на людей молодше 50 років і загрожує мільйонам.

На рак молочної залози хворіють усе більше молодих жінок. Згідно з результатами дослідження, відбувається зростання кількості випадків смертельно небезпечної хвороби.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Рівень смертності серед, зокрема, жінок США, хворих на рак грудей, знижується. Проте саме захворювання частіше зустрічається у жінок до 50 років, йдеться в дослідженні.

У світі кількість онкологічних хвороб також продовжує зростати, згідно зі звітами вчених, які прогнозують її пік на 2050 рік.

Згідно з нещодавнім  звітом Американського онкологічного товариства, від 2012-го до 2021 року онкологія грудей збільшувалася на 1% на рік.

"Це зростання особливо помітне серед жінок молодше 50 років, що свідчить про зрушення в демографічній структурі, яка раніше була менш схильна до цього захворювання. Тепер, згідно з доповіддю, багато молодих жінок опинилися в зоні ризику розвитку смертельно небезпечної хвороби", — пояснюють у The New York Times.

Опублікований звіт, один із найповніших на сьогоднішній день, показав, що до 50 років в однієї з 50 жінок розвивається інвазивний рак молочної залози.

Серед молодших жінок, особливо тих, кому за 20, цей показник збільшується на 2,2% на рік. Однак, незважаючи на таке стрімке зростання, загальний ризик у цій віковій групі залишається низьким — 6,5 на 100 000 жінок.

Втім, рак молочної залози залишається головним чином хворобою, пов'язаною зі старінням, і більшість випадків припадає на жінок похилого віку, однак зростання захворюваності серед молоді викликає занепокоєння, оскільки рак на ранніх стадіях часто буває агресивним і з меншою вірогідністю може бути виявлений під час планових обстежень, які традиційно проводять здебільшого саме серед людей похилого віку.

Раніше фахівці розбирали тему грудних імплантатів та раку молочної залози і пояснювали, чи існує тут звʼязок.

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