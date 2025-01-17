Названий новий перелік захворювань, які є підставою для отримання 2 групи інвалідності

Критерії та хвороби, які є підставами для надання 2 групи інвалідності

31 грудня 2024 року було припинено повноваження, права та обов’язки медико-соціальних експертних комісій щодо проведення медико-соціальної експертизи. Внаслідок цього функції з визначення групи інвалідності були передані експертним командам. Нормативно-правовими актами були визначені критерії для отримання електронного направлення на встановлення інвалідності та критерії для надання групи інвалідності.

Згідно з чинними нормами, група інвалідності визначається в залежності від ступеня порушення функцій органів і систем організму та обмеження життєдіяльності особи. Встановлюються такі категорії інвалідності:

перша (I), яка поділяється на підгрупи А і Б в залежності від ступеня втрати здоров’я та необхідності постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду;

друга (II);

третя (III).

Кому встановлюється друга група інвалідності

Друга група інвалідності присвоюється, якщо у особи спостерігається значне обмеження одного або кількох аспектів життєдіяльності, що викликане захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами.

До II групи інвалідності можуть бути віднесені також особи, які мають кілька захворювань, що призводять до інвалідності, або поєднання наслідків травм та вроджених порушень, які разом викликають значне обмеження життєдіяльності та працездатності особи.

Підставою для призначення II групи інвалідності є стійкі та серйозні функціональні порушення в організмі, спричинені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи.

2 група інвалідності: новий перелік захворювань, який дає підстави для встановлення інвалідності цієї групи

Повний перелік захворювань, при яких встановлюється інвалідність певної групи, наведено в відповідних наказах Міністерства охорони здоров'я України та постановах Кабінету Міністрів.

Відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені. Стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05-0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить. Параліч нижньої кінцівки, виражені тетрапарез, трипарез, верхній або нижній парапарез, геміпарез за неефективності заходів фізичної реабілітації. Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами. Дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою. Екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна. Коротка кукса стегна у разі неможливості протезування. Кукса обох гомілок. Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара у разі неможливості реабілітації і протезування. Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) з вираженою контрактурою, анкілозом колінного суглоба, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів. Кукса стегна чи гомілки в поєднанні з іншою незворотною патологією у разі неможливості реабілітації, що призводить у сукупності до обмеження життєдіяльності II ступеня. Деформація грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня. Кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією. Параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів. Цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище. Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання. Кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки із скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 сантиметри, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня). Стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду. Стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях. Психічне захворювання, інвалідність внаслідок якого триває більше десяти років. Єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.

До II групи також відносяться захворювання, які не дозволяють людині повністю самостійно обслуговувати себе без допомоги інших осіб або використання спеціальних пристосувань.

Особи з інвалідністю II групи не потребують постійного догляду, але їхнє захворювання чи вроджена вада значно ускладнюють виконання повсякденних справ.

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