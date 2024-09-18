Новий штам COVID XEC вже виявлений у 27 країнах: прогноз на зиму

Новий штам COVID-19, відомий як XEC, вже зафіксовано в 27 країнах по всьому світу. Фахівці прогнозують, що цей штам може стати домінуючим у найближчі місяці, особливо в зимовий період.

Про це повідомило видання The Independent.

За словами аналітика Майка Хані, значне збільшення випадків зараження новим штамом XEC спостерігається в Данії та Німеччині. Наразі цей варіант коронавірусу виявлено у сотень людей в 27 країнах Європи, Північної Америки та Азії.

Штам COVID-19 XEC має нижчий рівень поширення в США та Канаді. В Європі він підтверджений у 5,96% випадків на 19 серпня, а в Словенії у серпні понад 10% COVID-зразків містили XEC. Майк Хані, засновник і керівник Manga Solutions, компанії з 25-річним досвідом у сфері IT, зазначає, що XEC є комбінацією штамів KS.1.1 і KP.3.3 і має симптоми, схожі на інші варіанти COVID, такі як втома, головні болі, біль у горлі та висока температура.

Штам COVID-19 XEC менш поширений у США та Канаді, але в Європі його підтверджено в 5,96% випадків станом на 19 серпня. У Словенії в серпні цей варіант виявлявся у понад 10% COVID-зразків. Майк Хані, засновник і керівник IT-компанії Manga Solutions в Австралії, повідомив, що XEC є комбінацією штамів KS.1.1 і KP.3.3, і має симптоми, схожі на інші варіанти COVID, такі як втома, головні болі, біль у горлі і висока температура.

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, професор Франсуа Баллу, зазначає, що XEC є більш заразним, але вакцини повинні залишатися ефективними, оскільки штам належить до родини Omicron. Він також припускає, що XEC може стати домінуючим штамом вже наступної зими.

Нагадаємо, заступник голови Міністерства охорони здоров'я України повідомив, що наразі в Україні циркулюють 10 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон". Він також зазначив, що за останній місяць кількість захворювань на COVID-19 зросла вшестеро, і наразі на стаціонарному лікуванні перебувають понад 2500 пацієнтів.

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