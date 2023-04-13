Новий штам коронавірусу, що сіє хаос в Індії, дістався до Європи: чим він небезпечний

Цей варіант COVID походить від штаму “омікрон”, і експерти вважають його щонайменше таким же заразним.

Найновіший варіант COVID “арктур”, який викликав хвилю заражень в Індії, уже виявляють у Великій Британії. За останній місяць було виявлено майже 50 випадків.

Про це повідомляє видання Daily Star.

Цей варіант COVID походить від штаму “омікрон”, і експерти вважають його щонайменше таким же заразним.

В Індії через “арктур” лікарні країни запровадили найвищий рівень небезпеки - “червоний код”, а деякі штати Індії знову запровадили обов’язкове носіння масок у громадських місцях, намагаючись зупинити стрімке зростання зараження.

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На даний момент експерти не вважають, що цей штам під назвою XBB.1.16 буде більш смертоносним, ніж основні штами, які зараз поширені, хоча ситуація все ще потребує вивчення.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила, що зараз веде моніторинг за “арктуром”, який вперше був помічений наприкінці січня. Експерти попереджають, що він має тривожні мутації.

“Він має додаткову мутацію в білку Spike, яка, згідно з лабораторними дослідженнями, показує підвищену інфекційність, а також потенційну підвищену патогенність”, - пояснила Марія Ван Керкхов, технічний керівник ВООЗ з Covid.

Виконавчий орган з питань охорони здоров’я та безпеки Великої Британії підтвердив, що новий штам вже спричинив 50 випадків зараження у країні.

В Індії 12 квітня було зареєстровано 40 215 випадків коронавірусної інфекції, що на 3122 випадки більше, ніж в середньому за день. Вважається, що новий варіант є причиною більшості заражень.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу могла розпочатися через продаж на ринку китайського міста Ухань заражених COVID-19 єнотовидних собак. Такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши генетичні дані, зібрані на ринку живих продуктів.

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