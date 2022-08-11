Новий смертельний вірус "Лан'я" з Китаю: які симптоми та як він передається

Вже відомо про те, що цим геніпавірусом заразилися 35 людей у китайських провінціях Шаньдун і Хенань.

Про це повідомляє Express.

За даними Тайванського центру з контролю за захворюваннями, новий вірус "Лан'я", який є геніпавірусом, може призвести до смерті в разі зараження. Новий небезпечний для людини вірус був офіційно ідентифікований лише минулого тижня, хоча його виявили ще 2018 року в Китаї.

Міжнародна група вчених з’ясувала, що переносниками нового вірусу "Лан'я" є землерийки. Саме від цих тварин і відбулося зараження перших 35 осіб, тому поки немає даних про те, що цей вірус передавався від людини до людини. Також під час дослідження вчені виявили новий вірус у 2% домашніх кіз і в 5% собак.

Симптоми

Усі люди, які заразилися новим вірусом, мають симптоми, які дуже нагадують грип. Люди, які заразилися, страждають від підвищеної температури, кашлю, головного болю, блювання та втоми. Також у крові хворих виявили зниження рівня тромбоцитів і лейкоцитів. Ще одним симптомом нової хвороби стало порушення нормального функціонування печінки та нирок.

Раніше стало відомо, що уряд США оголосив спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

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