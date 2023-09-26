Новий спалах холери у світі: симптоми, як передається і чи лікується ця хвороба

Головна ознака холери – часта діарея, яка може призвести до зневоднення та за відсутності лікування – навіть до смерті.

ВООЗ попередила про новий спалах холери у світі 2023 року та про близько 143 тис. смертей від цієї хвороби щороку. Тож слід знати симптоми холери, шляхи її передавання та як запобігти недузі.

Про симптоми, лікування та профілактику холери – читайте на ТСН.ua.

Холера – як передається

Холера – це гостра інфекція тонкого кишківника, що виникає внаслідок вживання їжі або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Ці бактерії виділяють токсин, що викликає водянисту діарею, призводячи до зневоднення, порушенням електролітного балансу та інтоксикації. Джерело збудника інфекції – хвора людина або носій вібріонів. Без належного лікування холера може призвести до смерті.

Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше – під час вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання, через їжу і під час побутових контактів.

Інкубаційний період хвороби триває від кількох годин до п’яти днів.

Як можна заразитися холерою / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Перші симптоми холери

Перші симптоми холери – діарея, блювота, болі у животі. Зазвичай хвороба починається гостро з підвищення температури тіла до 38-39 градусів і призводить до різкого зневоднення організму.

Спершу кал швидко стає водянистим і нагадує рисовий відвар. Через кілька годин виникає багаторазове блювання. Ця стадія триває один-три дні, після чого можливе або раптове одужання, або перехід у форму середньої тяжкості. Через різке зневоднення виникають порушень з боку діяльності серцево-судинної та дихальної систем та судоми. Далі хвороба переходить у важку форму. Без своєчасного лікування недуга переходить у фазу асфіксії та холерну кому. На тлі втрати свідомості, повторних нападів колапсу, тахіпное, судом настає смерть.

Симптоми холери

Часта діарея – до 10 і більше разів на добу. Втрата організмом великої кількості рідини – до 20 л на добу (внаслідок цього виникає згущення крові та зневоднення організму);

блювання;

постійне відчуття спраги і слабкість у м'язах;

біль у лобній ділянці голови;

м’язові судоми через втрату з рідиною мікроелементів, які зазвичай розпочинаються з литкових м’язів;

загострюються риси обличчя, западають очі, синіють губи і вушні раковини;

холодна і бліда шкіра, адже холера супроводжуються нормальною чи навіть зниженою температурою тіла;

шкіра втрачає пружність, легко збирається в складки і дуже довго розправляється. Шкіра стоп і рук стає зморшкуватою;

задишка, різка слабкість.

Холера викликає часту діарею / Фото: pixabay.com

Чи лікується холера

Холера є виліковною. За підозри холери в людини, її госпіталізують до стаціонару. Перший етап лікування – відновлення і підтримання циркулювального об'єму крові, заповнення втрати рідини, нормалізація рівня електролітів. Пацієнту обов’язково призначають антибіотик (азитроміцин, тетрациклін, ципрофлоксацин, доксициклін та ін.), пробіотик (для відновлення мікрофлори кишківника) та препарати, що відновлюють водно-сольовий баланс, за потреби – глюкоза. Також можуть бути рекомендовані ентеросорбенти.

Для лікування хворих на холеру із важким ступенем застосовують інтенсивніше лікування з підвищенням дозування препаратів.

Протягом року після одужання людина повинна регулярно відвідувати сімейного лікаря за місцем проживання.

Специфічна профілактика холери

Найнадійніший спосіб запобігти захворюванню на холеру – вакцинація. Як правило, рекомендований пероральне приймання двох або трьох доз. Ін'єкційна форма вакцин також доступна у деяких районах світу, але її на сьогодні практично не використовують.

Прості правила, щоб не захворіти на холеру:

не купуйте їжу, зокрема – рибу, у місцях стихійної торгівлі;

не купайтеся і не ловіть рибу в забруднених водоймах;

дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки з милом перед приготуванням чи вживанням їжі, а також після відвідування туалету. Якщо мило та вода недоступні, використовуйте дезінфектор для рук на спиртовій основі;

використовуйте і вживайте чисту воду: бутильовану або ту, яку закип'ятили або продезінфікували самостійно. Кип'ятіння вбиває холерні вібріони вже через хвилину;

мийте овочі і фрукти перед вживанням;

ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням;

дотримуйтесь заходів зберігання продуктів, а саме зберігайте їх у місцях, де немає доступу комахам;

не відвідуйте місцевість, де зафіксовані спалахи холери, та уникайте спілкування із зараженими людьми.

якщо людина захворіла на холеру, після її госпіталізації треба продезінфікувати місце проживання.

Як не заразитися холерою / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Новий спалах холери 2023

Про новий спалах холери у світі повідомила у вересня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я. За даними ВООЗ, кількість випадків захворювань на холеру за останній рік зросла більш ніж удвічі. Так, 2021 року у світі було зареєстровано близько 223 тис. випадків холери, а 2022 року – понад 472 тис.

Недуга зачепила 44 країни. Найбільше випадків протягом 2022 року було зафіксовано в Афганістані, Камеруні, Демократичній Республіці Конго, Малаві, Нігерії, Сомалі та Сирії.

Експерти ВООЗ пояснили, що збільшенню кількості захворювань на холеру сприяють конфлікти, зміна клімату, недостатні інвестиції у розвиток країн та міграція через вразливі території. На це та інші захворювання також впливають скасування пов’язаних із COVID-19 обмежень та зменшення фінансування на довідку про спалахи.

За інформацією ВООЗ, рівень смертності від холери становить 0,5%, тобто йдеться про 2 349 померлих від недуги. За оцінками фахівців, щороку може виникати від 1,3 до 4 млн випадків холери і до 143 тис. смертей від неї.

Читайте також: