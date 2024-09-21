Новий спосіб вакцинації проти ВІЛ виявився надзвичайно ефективним — дослідження

Раніше, щоб створити ефективні антитіла, потрібно було застосовувати багатодозові схеми вакцинації.

Група науковців Массачусетського технологічного інституту (США) під час дослідження встановила, що новий спосіб введення вакцини проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) може сформувати сильну імунну відповідь.

Про це повідомляє Science Immunology, опублікувавши результати проведених досліджень.

Науковці, які експериментували з лабораторними мишами, вводили антивірусний препарат з інтервалом в один тиждень, дотримуючись дводозова схема, за якої 20% вакцини було введено у першій дозі та 80% - у другій.

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Менша доза має на меті підготувати імунну систему, а друга – викликає потужну реакцію.

Раніше, щоб створити ефективні антитіла, потрібно було застосовувати багатодозові схеми вакцинації.

"Основна схема з семи доз є високоефективною, але вона непрактична для масової вакцинації", - наголосили в дослідженні.

Нагадаємо, у Німеччині 60-річний чоловік став сьомою людиною у світі, яка вилікувалася від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Це сталося завдяки інноваційному підходу до трансплантації стовбурових клітин.

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