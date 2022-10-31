Новий тест на рак: вчені виявили "темну матерію", яка може змінити спосіб виявлення та лікування онкології

Йдеться про епігенетику - науку, що вивчає зміни в генах.

Фахівці вивчають роль епігенетики, тобто змін в генах, на розвиток раку.

Про це свідчить нове дослідження Інституту вивчення раку, пише ВВС із посиланням на коментар директора Центру еволюції та раку в Інституті вивчення раку, професора Тревора Грема з Лондона.

Висновки опубліковано у найпрестижнішому науковому рецензованому журналі світу Nature.

Епігенетика - це наука, що вивчає спадкові зміни у зовнішньому вигляді або в експресії генів, що зумовлені іншими механізмами, ніж зміна послідовності нуклеотидів ДНК. Тож вчені припускають, що так звана "темна матерія" може змінити спосіб виявлення та лікування раку.

Вчені проаналізували понад 1300 зразків із 30 видів раку кишечника, в результаті чого вчені виявили, що епігенетичні зміни дуже поширені в ракових клітинах і змушують їх рости більше, ніж інші клітини.

Також фахівці розглянули зразки, взяті з різних частин однієї пухлини. Було виявлено, що розвиток ракових клітин часто залежить від факторів, відмінних від мутацій ДНК.

Дослідники кажуть, що їхні висновки не можуть довести, що епігенетичні зміни безпосередньо призводять до змін у поведінці ракових пухлин, і потрібно зробити більше, щоб показати, як це відбувається.

Відкриття може допомогти створити нові форми тестування на онкологію, які допоможуть адаптувати лікування.

Водночас, про результати дослідження говорити ще рано. Фахівці перебувають на перших сходинках на шляху до істини.

Вони пояснюють, що для більшості людей гени - це структурні зміни коду ДНК, які передаються з покоління в покоління.

У результаті велика увага приділяється тому, як ці генні мутації стимулюють розвиток раку.

За словами лікарів, епігенетика - це дослідження того, як поведінка людини і довкілля можуть викликати зміни, які впливають на роботу її генів.

Епігенетика людини змінюється з віком і відповідно до того, де ви живете та як живете.

Епігенетика не змінює код ДНК, але вона може контролювати доступ до генів і, як вважають, відігравати важливу роль у розвитку раку.

"Ми виявили ще один рівень контролю за тим, як поводяться ракові захворювання. Ми називаємо це "темною матерією" раку", - сказав професор Тревор Грем.

За його словами, у кожній клітині "лінії ДНК можуть згортатися в клубки", впливаючи на те, які гени зчитуються.

Розташування клубків може бути дуже важливим для визначення поведінки раку, додав він.

"Це не змінить клінічну допомогу вже завтра, але може стати шляхом для розробки нових методів лікування", - зазначив Грем.

Генетичне тестування на ракові мутації, такі як BRCA, які, наприклад, підвищують ризик раку молочної залози, дає лише частину картини про можливість онкологічного захворювання.

"Випробовуючи як генетичні, так і епігенетичні зміни, ми потенційно могли б набагато точніше передбачити, яка терапія буде найкращою для лікування раку конкретної людини", - пояснив професор Грем.

Раніше фахівці МОЗ надали актуальну інформацію про захворюваність на рак грудей в Україні.

Нагадаємо, кожна жінка раз на рік зобов'язана відвідувати мамолога - робити ультразвукову діагностику або мамографію.

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