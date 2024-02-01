Новий тест виявляє рак яєчників раніше завдяки штучному інтелекту

Метод вже випробували на 564 жінках.

Вчені кажуть, що вони розробили ранній скринінговий тест, який може виявити рак яєчників з надзвичайною точністю завдяки досягненням у галузі штучного інтелекту.

Про це пише nypost.com.

Підхід машинного навчання з точністю 93% "є новим напрямом у ранньому виявленні раку яєчників, а, можливо, й інших видів раку", — сказав Джон Макдональд, почесний професор Технологічного інституту Джорджії.

Раннє виявлення особливо важливе, оскільки дослідники Технологічного інституту Джорджії описують рак яєчників як "тихого вбивцю", який зазвичай протікає безсимптомно — його рідко можна виявити під час звичайного гінекологічного огляду.

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Вчені Технологічного інституту Джорджії кажуть, що метаболічний профіль жінки можна використовувати для визначення точної ймовірності захворювання на рак яєчників.

"Цей персоналізований підхід до діагностики раку більш клінічно інформативний і точний, ніж традиційні бінарні тести (так/ні)", - сказав Макдональд.

Рак яєчників є основною причиною смертності від раку серед жінок. Американське онкологічне суспільство повідомляє, що приблизно 1 із 87 жінок захворіє на рак яєчників, і 1 із 130, ймовірно, помре від нього. Серед попереджувальних ознак здуття живота, біль у животі, утруднення приймання їжі і часте сечовипускання.

Щоб визначити, чи є у жінки рак яєчників, може знадобитися ректовагінальне дослідження органів малого тазу для виявлення відхилень, ультразвукове трансвагінальне дослідження органів малого тазу та/або аналіз крові CA-125 для визначення наявності певного білка.

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За раннього лікування виживання протягом п'яти років становить понад 90%, зазначили в Технологічному інституті Джорджії.

Дослідники зосередили свої зусилля на метаболітах – молекулах, що утворюються внаслідок хімічних процесів – у крові.

Як пояснив співавтор Джеффрі Скольник, метаболіти, які потенційно здатні змінити правила гри, ідентифікуються в широких групах, а не як окремі об'єкти.

Менш ніж 7% із них у крові було хімічно охарактеризовано, але машинне навчання у поєднанні з аналітичним методом мас-спектрометрії дозволило дослідникам виявити унікальні характеристики, які можуть прокласти шлях до діагностики раку яєчників, додав співавтор Донджо Пан.

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Він сказав, що завдяки новому підходу тисячі метаболітів "можуть бути легко та точно виявлені", що дозволить провести "точну діагностику раку яєчників".

"Очевидно, що існує величезна потреба в точному ранньому діагностичному тесті для цієї підступної хвороби", - додав Макдональд.

Дослідницька група налаштована оптимістично щодо того, що ця нова методологія, випробувана на 564 жінках, може призвести до раннього скринінгу та інших типів раку.

Нагадаємо, нещодавно 24-річній жінці видалили незвичайну пухлину яєчника вагою 32 кг. Вона навіть не підозрювала про її існування.

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