Новий топ-5 замін дорогих продуктів: дієтологиня склала перелік бюджетних складових здорового раціону

Користь для організму така ж висока, а ціна нижча.

Можна замінити дорогі продукти на більш доступні аналоги з таким самим набором вітамінів і мінералів.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова склала черговий перелік з 5 продуктів, які можуть прийти на заміну дорогим інгредієнтам.

Брокколі – цвітна капуста

Багата харчовими волокнами, містить вітаміни С, К, Е та вітаміни групи В, калій та кальцій.

Цукіні – кабачок

Кабачок містить у собі антиоксиданти, вітамін А, С, В9, лютеїн, зеаксантин, калій та клітковину.

Булгур – пшоно шліфоване

Джерело складних зв'язаних вуглеводів, рослинного білка, клітковини, вітамінів групи В, міді, заліза, марганцю, магнію, фосфору, селену, цинку.

Брюссельська капуста – білокачанна/червонокачанна капуста

Джерела вітамінів С, К, антиоксидантів, а також вітаміну U і клітковини. Капуста урізноманітнить раціон, з неї можна готувати безліч смачних страв.

Фото: pixabay.com

Батат – картопля

Джерело складних вуглеводів, вітаміну С, РР, К та групи В. При правильному приготуванні позитивно впливає на мікробіом кишечника.

Картопля дає почуття ситості та водночас має невелику калорійність.

Може бути гарніром або компонентом салатів та інших смачних страв.

Українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.