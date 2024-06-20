Новий вірусний тренд схуднення завдяки рициновій олії: що кажуть лікарі

Користувачі TikTok діляться останнім вірусним рухом для схуднення, який передбачає вживання рицинової олії, щоб допомогти скинути зайві кілограми.

Вірусний тренд налічує понад 100 000 дописів, і багато людей приєднуються до нього, щоб спробувати схуднути, але деякі експерти попереджають, що це, можливо, не найкращий метод, пише Mirror.

Густа олія без запаху – це рослинна олія, яку отримують з рицини – квіткової рослини, поширеної у східних частинах світу. Олія виготовляється шляхом холодного відтискання насіння рицини і відома з давніх часів як натуральний лікарський засіб, тому вона не є чимось новим і вже сотні років використовується як засіб від закрепу. Однак вона є досить потужним засобом, і більшість людей відчувають користь від однієї чайної ложки приблизно через шість годин.

Як повідомляє Healthline, дослідники виявили, що рицинолева кислота, основна жирна кислота в рициновій олії, допомагає м'язам кишківника скорочуватися. Аналогічним чином вона впливає на матку і може використовуватися для стимуляції пологів.

Хоча деякі люди клянуться, що рицинова олія допомагає схуднути, експерти Healthline не переконані в цьому. Хоча люди припускають, що проносний ефект олії може сприяти схудненню, експерти стверджують: "Хоча жодне дослідження спеціально не вивчало вплив рицинової олії на схуднення, олія, ймовірно, полегшує закрепи, що може призвести до втрати ваги. Майте на увазі, однак, що якщо ви втрачаєте вагу через усунення закрепів, це може бути лише результатом виведення відходів з вашої травної системи – відходів, яких ваш організм і так би вже позбувся. Окрім полегшення закрепів, немає жодних доказів того, що рицинова олія має будь-яку пряму чи опосередковану здатність сприяти схудненню, наприклад, прискорюючи метаболізм або зменшуючи відчуття голоду".

Рицинова олія не лише діє як засіб від закрепів, але й багата на жирні кислоти, а це означає, що вона має корисні зволожувальні властивості та допомагає підтримувати шкіру зволоженою. Вона утримує вологу, зберігаючи шкіру м'якою та гладенькою. Її також використовують у багатьох косметичних засобах, таких як лосьйони, бальзами для губ та макіяж, щоб сприяти зволоженню.

Рицинова олія / Фото: Credits

Але Джейн Кларк, медсестра в ConfidenceClub, попереджає, що вживання навіть невеликої кількості рицинової олії може призвести до сильної діареї. "У минулому рицинову олію використовували як проносний засіб для лікування закрепів і для стимулювання пологів у вагітних із затриманням", - каже вона. "Однак зараз її більше не рекомендують використовувати для цих цілей з міркувань безпеки. Справа в тому, що 2024 року нам не потрібно покладатися на ті ж проносні засоби, які були потрібні стародавнім єгиптянам, медицина пішла далі, і тепер у нас є більш безпечні варіанти".

Джейн розповіла, що впливові особи в TikTok "люблять вихваляти олію" і кажуть, що її вживання допоможе "чарівним чином очистити організм від токсинів і схуднути, а дехто навіть робить дивовижні закиди, що вона може вилікувати рак". Але медсестра каже, що все це неправда. "Натомість ці дикі твердження є поєднанням застарілих порад, фольклору та інфлюєнсерів, які намагаються заробити на платформі, продаючи медичні продукти або добавки на основі рицинової олії", - зазначила вона і підтвердила, що вживання цієї олії не допоможе вам схуднути. "Насправді, вживання рицинової олії може спричинити сильну діарею – навіть у невеликих дозах. У великих дозах вона може спричинити спазми в животі, потенційний електролітний дисбаланс, потенційне зневоднення від тривалої діареї, а також нудоту і блювання. З цієї причини, попри те, що інфлюєнсери TikTok хочуть, щоб ви повірили, бажано уникати вживання рицинової олії взагалі".

Експерти також дали декілька порад людям, які її вживають. Вони сказали, що її не слід "приймати в довгостроковій перспективі", оскільки з часом вона може знизити м'язовий тонус кишківника і призвести до хронічного закрепу". Якщо у вас продовжуються закрепи, краще зверніться до лікаря.

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Важливо також зазначити, що деякі люди можуть відчувати негативні побічні ефекти від вживання рицинової олії. Вона не рекомендується для вагітних, оскільки рицинова олія може спричинити скорочення матки, дітям до 12 років, людям з певними захворюваннями, такими як запальні захворювання кишківника та апендицит, і для дорослих старше 60 років.

Попри відсутність достовірних доказів, що підтверджують користь її вживання для схуднення, олія має багато інших застосувань і переваг. Серед них: загоєння ран, здоров'я волосся, полегшення болю, зменшення прищів.

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