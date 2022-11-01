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Новонароджених України перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання: де доступна послуга

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Новонароджених України перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання: де доступна послуга

Фото: pixabay.com

Вже протестовано 1690 немовлят. 

В Україні запроваджено програму із перевірки малечі на 21 рідкісне захворювання - неонатальний скринінг.

Про це повідомили у МОЗ.

За перший тиждень впровадження розширеного неонатального скринінгу, в межах якого новонароджених перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання, було протестовано 1690 немовлят. 

Де можна зробити неонатальний тест

Послуга розширеного неонатального скринінгу вже доступна в пологових закладах 12 регіонів України:

  • Київ та Київська область,
  • Вінницька область,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Львівська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька

Наразі дослідження проводяться на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та Львівського обласного клінічного перинатального центру.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
100
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