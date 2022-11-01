Новонароджених України перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання: де доступна послуга

В Україні запроваджено програму із перевірки малечі на 21 рідкісне захворювання - неонатальний скринінг.

Про це повідомили у МОЗ.

За перший тиждень впровадження розширеного неонатального скринінгу, в межах якого новонароджених перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання, було протестовано 1690 немовлят.

Де можна зробити неонатальний тест

Послуга розширеного неонатального скринінгу вже доступна в пологових закладах 12 регіонів України:

Київ та Київська область,

Вінницька область,

Волинська,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Рівненська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Чернівецька

Наразі дослідження проводяться на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та Львівського обласного клінічного перинатального центру.

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