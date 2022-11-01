Новонароджених України перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання: де доступна послуга

Вже протестовано 1690 немовлят.
В Україні запроваджено програму із перевірки малечі на 21 рідкісне захворювання - неонатальний скринінг.
Про це повідомили у МОЗ.
За перший тиждень впровадження розширеного неонатального скринінгу, в межах якого новонароджених перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання, було протестовано 1690 немовлят.
Де можна зробити неонатальний тест
Послуга розширеного неонатального скринінгу вже доступна в пологових закладах 12 регіонів України:
- Київ та Київська область,
- Вінницька область,
- Волинська,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Львівська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Чернівецька
Наразі дослідження проводяться на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та Львівського обласного клінічного перинатального центру.
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