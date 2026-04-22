В Україні вперше зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу «Цикада», який належить до лінії Омікрон.

Його виявили фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ під час секвенування — лабораторного дослідження, що дозволяє визначити мутації вірусу.

За оцінкою ВООЗ, «Цикада» не демонструє підвищеного епідемічного ризику. Симптоми загалом подібні до інших варіантів COVID-19 — нежить, кашель, гарячка, слабкість, головний біль та втрата нюху або смаку.

У МОЗ наголошують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу хвороби, а у разі появи симптомів слід звертатися до лікаря.

За інформацією ВВС, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) уважно відстежує ситуацію з новим, суттєво мутованим варіантом коронавірусу, який вже виявлено у 23 країнах світу. Випадки зараження штамом «Цикада», що офіційно позначають BA.3.2, зафіксовані, зокрема, у США, Гонконгу, Мозамбіку та Великій Британії.

Що відомо про «Цикаду» та звідки така назва

Штам BA.3.2 отримав свою неофіційну назву через особливу поведінку. У деяких регіонах він ніби «завмирав» і тривалий час не демонстрував активного поширення — подібно до комах цикад, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею.

Минулого місяця американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомив про випадки інфікування вже у 25 штатах США. Варіант BA.3.2 виявили у зразках мазків з носа мандрівників, у клінічних матеріалах пацієнтів, а також у 132 пробах стічних вод. ВООЗ вже внесла цей штам до категорії «під наглядом».

Чому саме діти опинилися під ударом

Аналіз даних із Нью-Йорка свідчить: у дітей імовірність отримати позитивний тест на BA.3.2 може бути вищою, ніж у дорослих. Професор Равіндра Гупта з Кембриджського інституту терапевтичної імунології та інфекційних захворювань зазначає, що загальна картина виглядає переконливо.

«Дитячий імунітет загалом менш натренований, оскільки діти ще не встигли контактувати з великою кількістю різних вірусів і варіантів COVID-19. Відповідно, їхня імунна відповідь може бути слабшою», — пояснює Равіндра Гупта.

За словами вченого, у дорослих з роками формується складніша система антитіл, яка допомагає ефективніше протидіяти інфекціям. Інша гіпотеза пов’язує вразливість дітей із суттєвими мутаціями у білку вірусу, що дозволяє йому легше «обходити» імунний захист.

Попри побоювання, науковці заспокоюють: наразі немає даних про те, що «Цикада» спричиняє тяжчий перебіг хвороби.

«Також немає якихось специфічних симптомів, які траплялися б частіше. Вірус вражає ті самі клітини незалежно від штаму, тому симптоми залишаються більш-менш однаковими», — зазначає професор Пол Гантер, епідеміолог з університету Східної Англії.

Основними ознаками залишаються температура, кашель, біль у горлі, втома та задишка. Щодо захисту, то вірусолог Ієн Джонс з університету Редінга наголошує, що вакцини все ще працюють.

«Ви можете заразитися, але хвороба, ймовірно, перебігатиме у легкій формі. Вірус досягає успіху, бо обходить антитіла, і тому кількість випадків зараження поступово зростає», — додає Ієн Джонс.

Чи варто панікувати

Експерти зазначають, що поява нових штамів — це природний процес еволюції РНК-вірусів. Епідеміолог Пол Гантер підкреслює, що COVID-19 став однією зі звичних респіраторних інфекцій.

«Ми й надалі спостерігатимемо появу нових штамів доти, доки на планеті житимуть люди. Малоймовірно, що SARS-CoV-2 коли-небудь повністю зникне», — каже він.

Наразі ВООЗ оцінює ризик для громадського здоров’я як низький. Проте лікарі радять групам ризику та батькам дітей із хронічними захворюваннями бути пильними та вчасно звертатися за медичною допомогою. У більшості здорових дітей, за прогнозами фахівців, хвороба має пройти самостійно.

Які існують неочевидні місця зараження

До слова, фахівці пояснюють, що у повсякденному житті існує чимало джерел поширення бактерій і вірусів, зокрема у громадських вбиральнях та на предметах щоденного користування.

Зокрема, під час зливу води в унітазі утворюється так званий «туалетний плюм» — мікроскопічний аерозоль із частинками води, який може підніматися на висоту до 1,5 метра та поширюватися на кілька метрів. У ньому можуть міститися різні бактерії та віруси, які потрапляють на поверхні та передаються контактним шляхом.

Окрему увагу експерти звертають на електричні сушарки для рук, які можуть розповсюджувати бактерії з повітря безпосередньо на щойно вимиті руки. Дослідження показують, що кількість мікроорганізмів у потоці повітря таких пристроїв значно вища, ніж у приміщенні без їх використання.

Також небезпеку можуть становити смартфони, на поверхні яких накопичуються віруси та бактерії через постійний контакт із руками та різними предметами.

Фахівці наголошують, що основним способом захисту залишається ретельна гігієна: регулярне миття рук із милом, використання антисептиків, дезінфекція поверхонь і гаджетів, а також дотримання базових правил безпеки у повсякденному житті.

Епідсезон в Україні — останні новини

Нагадаємо, на початку лютого в Україні громадяни масово хворіли на грип, ГРВІ та COVID-19. Захворюваність сягнула понад 160 тисяч людей, з них близько 80 тисяч — діти. Лише за тиждень у лютому до лікарень було госпіталізовано близько 5,5 тисячі пацієнтів, серед яких понад 3 тисячі були — діти.

Зимою домінував грип типу «А», який характеризувався різким підвищенням температури, сильною слабкістю та болем у тілі. Через складні умови, зокрема перебої з опаленням, зростав ризик ускладнень.