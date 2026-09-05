Новий препарат для схуднення заполонив чорний ринок: чому лікарі б’ють на сполох

Неліцензовані ручки-уколи з ретатрутидом. Фото: MHRA

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Експериментальний препарат для боротьби з ожирінням ретатрутид лише проходить клінічні випробування, однак його назва вже активно продають на чорному ринку. Засоби, які видають за нову розробку, можна придбати через інтернет та соцмережі в різних країнах, зокрема в Україні. Покупці не мають гарантій щодо складу та походження такої продукції, тому фактично не знають, яку саме речовину собі вводять.

Про масштаби нелегального продажу препаратів під виглядом ретатрутиду розповіло видання BBC.

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Ретатрутид — розробка фармацевтичної компанії Eli Lilly, над якою вона працює майже десять років. Препарат поки не отримав дозволу на застосування людьми від жодного регулятора.

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Це, однак, не завадило появі великого нелегального ринку. У Великій Британії засоби під назвою «рета» пропонують не лише в Мережі. За даними BBC, їх можна придбати у спортзалах, манікюрних і косметичних салонах, перукарнях, через соцмережі й навіть у вуличних продавців квітів.

У соцмережах користувачі тим часом демонструють результати схуднення, обговорюють продавців та розповідають про зменшення апетиту після ін’єкцій. Фармацевтка Сехар Шахід звертає увагу, що придбання нелегального препарату настільки нормалізувалося, що люди відкрито діляться інформацією про місця його купівлі.

«Люди фактично вводять собі нелегальний препарат і вважають, що це безпечно. Це настільки увійшло в норму, що вони відкрито обговорюють своїх дилерів, радять, де краще його купувати, і пишуть про це в соцмережах», — зазначила Шахід.

Компанія Eli Lilly попереджає, що такі засоби можуть містити невідомі компоненти, шкідливі забруднювачі або домішки. Кількість діючої речовини в них може бути завеликою або замалою, а іноді засіб може містити зовсім інший компонент.

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Саме тому Eli Lilly закликає не використовувати продукцію, яку видають за ретатрутид, за межами офіційних клінічних досліджень компанії.

Після ін’єкцій люди опиняються в лікарнях

Наслідки використання нелегальних засобів уже бачать медики. Ендокринолог Донал О’Ші розповідає про молодих і фізично здорових пацієнтів, які потрапляють до лікарень із нудотою, блюванням та діареєю. В окремих випадках у них розвивається ниркова недостатність.

За словами О’Ші, деякі персональні тренери не лише продають такі препарати, а й самі роблять ін’єкції своїм клієнтам.

20-річний Том Девіс із Брайтона зіткнувся з тяжкими побічними ефектами після того, як замовив засіб у китайського постачальника, якого йому порадили знайомі зі спортзалу.

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Після ін’єкції чоловік протягом 72 годин потерпав від сильної діареї та нудоти, а його живіт сильно роздуло. Свій стан він описав словами: «Мій організм працював на межі».

Згодом Девіс зрозумів, що ввів собі дозу, яка, за його словами, у вісім разів перевищувала рекомендовану.

Деякі підроблені версії продають у вигляді порошку: перед ін’єкцією його потрібно змішати зі стерильною бактеріостатичною водою та правильно розрахувати пропорції.

Лікар-дослідник Нас Хаттак, який відбирає учасників для III фази клінічних випробувань ретатрутиду Eli Lilly, наголошує, що люди, які купують підробки та використовують їх без медичного контролю, фактично експериментують на собі.

Під час клінічних випробувань учасники проходять ретельний відбір. Лікарі вивчають їхню медичну історію, перевіряють результати аналізів крові, оцінюють загальний і психічний стан. Лише після цього визначають, чи підходить людина для участі в дослідженні.

«Коли людина купує такий препарат в інтернеті й сама призначає собі лікування, вона наражає себе на величезний ризик», — попередив Хаттак.

Чому навколо ретатрутиду виник такий ажіотаж

Новий препарат привернув увагу через принцип його дії. Ретатрутид одночасно імітує дію трьох гормонів — GLP-1, GIP та глюкагону.

GLP-1 уповільнює спорожнення шлунка, посилює відчуття насичення та допомагає контролювати рівень цукру в крові. GIP стимулює вироблення інсуліну, підвищує чутливість організму до нього та разом із GLP-1 допомагає зменшувати відчуття голоду.

Глюкагон, своєю чергою, збільшує витрати енергії організмом у стані спокою та сприяє розщепленню жиру в печінці.

Через одночасний вплив на три рецептори ретатрутид отримав неофіційну назву «потрійний G». Якщо препарат отримає схвалення регуляторів, він стане першим засобом для зниження ваги, який одночасно діятиме на три рецептори.

Наявні на ринку препарати семаглутид, який продають, зокрема, під брендами Ozempic і Wegovy, та тирзепатид, відомий як Mounjaro, діють на один або два рецептори.

Попри позитивні результати останніх клінічних випробувань, справжній ретатрутид усе ще перевіряють на безпечність та ефективність. Тому наразі немає гарантій, що препарат зрештою отримає дозвіл і вийде на ринок.

Зокрема, у США схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) отримує лише близько половини препаратів, які доходять до III фази клінічних випробувань.

Такий високий відсоток невдач пояснюється, зокрема, тим, що під час досліджень на великих і різноманітних групах пацієнтів препарати можуть демонструвати гірші результати, ніж на ранніх етапах випробувань. Крім того, можуть виявитися неочікувані ризики для здоров’я.

Водночас Eli Lilly планує звернутися до американського FDA із заявкою на схвалення ретатрутиду на початку наступного року. Розгляд такої заявки може тривати до року. Тож навіть у разі успіху препарат навряд чи зможе легально з’явитися на американському ринку раніше кінця 2027 року.

Компанія бореться з нелегальним ринком

Поширення продукції під назвою ретатрутид стало проблемою і для самої Eli Lilly. Компанія намагається зупинити незаконний продаж та співпрацює з правоохоронними органами й регуляторами.

За даними Eli Lilly, компанія вже подала скарги щодо понад 14 тисяч сайтів, рекламних оголошень і дописів у соцмережах, які незаконно просували препарат.

Британське Агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) також намагається протидіяти нелегальному обігу. Протягом останнього року регулятор проводив рейди та вилучив кілька партій продукції, яку продавці видавали за ретатрутид.

Попри це, продаж таких засобів триває.

Що відбувається з ретатрутидом в Україні

Український ринок не став винятком. В інтернеті можна знайти пропозиції придбати продукцію під назвою ретатрутид за ціною від 5,4 до 18 тисяч гривень.

На сайтах продавці називають країнами виробництва США або Німеччину. Водночас на сайтах, про які йдеться в матеріалі, не зазначено, що ретатрутид не має схвалення регуляторних органів.

На одному з таких ресурсів ретатрутид описують як новий препарат, який наразі вивчають для зниження ваги та поліпшення контролю рівня цукру за діабету другого типу.

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс поділився деталями свого схуднення після дзвінка Роберту Кеннеді-молодшому напередодні Великого посту.

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