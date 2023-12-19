Нудить після їжі: 11 неочікуваних причин, які не варто ігнорувати

Нудота після прийому їжі може з'являтися з різних причин, часто це перший сигнал порушення роботи органів травлення.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Prevention, аби дізнатися, чому може нудити після їжі і як впоратися з цим неприємним симптомом.

Причини нудоти після їжі

“Нудота — це симптом, який може виникати з багатьох причин, але якщо вона виникає саме після їжі, то, швидше за все, це пов'язано з порушеннями в роботі шлунково-кишкового тракту”, — пояснює Х'ю Хамфері. Інші потенційні причини, додає він, пов'язані з психічним здоров'ям. Ось деякі з цих поширених розладів:

Кислотний рефлюкс і ГЕРХ

Кислотний рефлюкс виникає, коли шлунковий сік потрапляє в стравохід і горло, часто після їжі. Випадкові напади — особливо після вживання гострої їжі — очікувані, але якщо ви відчуваєте це регулярно, у вас може бути так звана гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), яка також може супроводжуватися нудотою і здуттям живота.

Чутливість до харчових продуктів і “дірявий кишківник” або кишкова проникність є додатковими можливими ускладнювальними факторами, додає доктор Хамфері.

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Тривога і стрес

“Тривога, депресія або сильний стрес також можуть призвести до втрати апетиту і нудоти після їжі”, — каже доктор Хамфері.

Кожен по-різному реагує на те, що організм переходить у режим “бий або тікай”, і дослідження показують, що стрес і тривога безпосередньо впливають на рухи товстої кишки і на те, як гормони взаємодіють з шлунково-кишковим трактом. Інші симптоми, які можуть збігатися з цим типом розладу шлунку, — це втома, біль у м'язах і неспокій, додав доктор Хамфері.

Синдром подразненого кишківника

Синдром подразненого кишківника, або СПК, “вражає тонкий і товстий кишківник”, — пояснює доктор Сонпал. Якщо, окрім нудоти, ви також відчуваєте зміни у звичках кишківника або такі симптоми, як біль у животі чи здуття, то, за словами доктора Сонпала, у вас може бути СПК.

Гастрит

Доктор Хамфері каже, що гастрит характеризується запаленням слизової оболонки шлунка, яке, за даними клініки Майо, може також супроводжуватися болем у животі, нудотою та відчуттям переповненості у верхній частині живота після їжі.

“Якщо блювота триває більше 24 годин або є ознаки зневоднення чи серйозного захворювання, наприклад, висока температура, слід негайно звернутися до лікаря”, — додає доктор Хамфері.

Виразка

Виразка — це відкрита рана, яка розвивається на внутрішній оболонці шлунка і може викликати нудоту, печію, біль у шлунку, здуття живота та непереносимість жирної їжі, згідно з даними клініки Майо. Доктор Хамфері каже, що це може бути пов'язано з нудотою після їжі.

Гастропарез

Гастропарез, який вражає різні нерви і м'язи, — це стан, який викликає параліч шлунка, згідно з даними Клівлендської клініки. Найчастіше він виникає, “коли певні ліки, або частіше діабет, руйнують здатність шлунка відчувати розтягнення”, пояснює доктор Сонпал.

“Розтягнення дає шлунку сигнал, щоб почати рухатися і перетравлювати їжу. Без розтягування їжа застрягає, і ви відчуваєте нудоту і, швидше за все, будете блювати”, — зазначив він.

Вірусна інфекція

Якщо у вас коли-небудь були проблеми зі шлунком, і ви намагалися утриматись від їжі, то ви відчували цей специфічний тип нудоти. За даними Національного інституту діабету, травних і ниркових захворювань, він також часто супроводжується діареєю, спазмами і лихоманкою.

Гормональні зміни

Гормональні зміни, особливо під час вагітності, можуть викликати нудоту після їжі, каже доктор Хамфері.

Харчова алергія або непереносимість їжі

Це може здатися очевидним, але харчова алергія може викликати побічні реакції, включаючи нудоту, пояснює доктор Хамфері. Вони також можуть супроводжуватися шкірним дискомфортом і свербінням, додає він.

Харчове отруєння

Хоча це не пояснює нудоту кожного разу, коли ви їсте, але якщо ви відчуваєте її гостро протягом декількох днів, виною тому може бути харчове отруєння. Зазвичай воно виникає протягом 6-24 годин після вживання зіпсованої або забрудненої їжі, пояснює доктор Сонпал, який додає, що воно часто викликає нудоту, а також блювоту, діарею та/або підвищення температури.

Медикаментозне лікування

Чутливий шлунок чи ні, певні ліки можуть мати побічні ефекти, які включають нудоту. Що стосується ліків, то “всі люди різні, і теоретично будь-що може викликати нудоту”, каже доктор Сонпал. Він додає, що найпоширенішими ліками, які викликають нудоту, є антибіотики, антидепресанти, аспірин, ібупрофен, напроксен, ліки для лікування раку (хіміотерапія), опіоїдні знеболювальні, а також вітаміни та мінеральні добавки, наприклад, залізо.

Лікування нудоти після їжі

“Причина вашої нудоти визначатиме, як ви будете її лікувати та запобігати їй, — каже доктор Хамфері. — Подумайте про ведення щоденника харчування, якщо ви часто відчуваєте нудоту після їжі і не впевнені в її причині”.

Щоб запобігти виникненню неприємних відчуттів, він радить їсти і пити повільніше, уникати гострої, смаженої та жирної їжі, а також їсти невеликими порціями протягом дня, а не двома-трьома великими прийомами їжі.

Коли звертатися до лікаря

“Якщо нудота не проходить протягом тижня, зателефонуйте своєму лікарю, щоб обговорити симптоми, — каже доктор Хамфері. — Якщо нудота супроводжується кров'ю у блювотних масах або випорожненнях, високою температурою, болем у грудях, сильною спрагою і жовтяницею, пожовтінням очей або шкіри, вам слід негайно звернутися до лікаря”.

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