Нуль калорій і жодних стрибків глюкози в крові: вчені створили суперсолодкий замінник цукру

Новий замінник цукру солодший у 3500 разів / © Associated Press

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Біотехнологічна компанія Amai Proteins Ltd. розробила інноваційний солодкий білок під назвою Sweelin, який за вагою у 3500 разів перевищує солодкість сахарози. Цей унікальний продукт у вигляді білого порошку створювали за допомогою штучного інтелекту, надихаючись ягодами з тропічних лісів Західної та Центральної Африки.

Про це пише ScienceAlert.

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Результати клінічних випробувань підсолоджувача

Щоб перевірити вплив нового продукту на організм, науковці провели подвійне сліпе рандомізоване дослідження за участю 19 добровольців у медичному центрі Тель-Авіва. Учасники експерименту вживали напої з різними підсолоджувачами, після чого медики протягом двох годин ретельно фіксували зміни в їхній крові.

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Під час випробувань інноваційний цукор продемонстрував вражаючі метаболічні результати порівняно зі звичайною декстрозою. Зокрема, дослідники зафіксували такі ключові показники впливу на організм:

загальна реакція глюкози виявилася нижчою у 31 раз ;

реакція інсуліну була слабшою у 81 раз ;

продукт не викликав підвищення рівня гормону GLP-1, який зазвичай активується після прийому їжі.

Автори дослідження, опублікованого у виданні Food Chemistry, наголошують на критичній важливості цих показників для здоров’я.

«Це відкриття має особливе значення для людей з діабетом 2 типу, переддіабетом або ожирінням, у яких постпрандіальні коливання глюкози сприяють довгостроковому серцево-судинному та метаболічному ризику», — констатували науковці.

Перспективи використання у харчовій промисловості

Новітній замінник цукру чудово розчиняється в рідині та витримує вплив високих температур під час приготування страв. Завдяки надзвичайній концентрації солодкості, для приготування звичайної порції холодного чаю достатньо використати менше ніж 3 міліграми цього порошку.

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Експерти Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) вже підтвердили безпечність цього продукту для споживачів. Наразі інноваційний підсолоджувач офіційно доступний для використання у продуктах харчування та напоях на ринках Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю та Сінгапуру.

Попри невеликі масштаби першого тестування, розробники бачать величезний потенціал свого винаходу для глобального ринку.

«Ці висновки підтверджують потенціал продукту як метаболічно нейтральної альтернативи цукру, яка може підтримати споживачів, що намагаються зменшити кількість доданого цукру у своєму раціоні», — підсумували автори клінічного випробування.

Нагадаємо, багато людей звертають увагу на те, що вони їдять протягом дня, але часто забувають про вечірні звички. Те, що ви п’єте перед сном, також може впливати на загальне самопочуття, якість сну та стабільність рівня глюкози в крові.

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