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- Здоров’я
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Нирки мовчать, але запам’ятовують усе: які речі непомітно вбивають орган — пояснення ендокринолога
Хронічне захворювання нирок можна попередити, якщо вчасно звернути увагу на деякі симптоми.
Це один із найвитриваліших внутрішніх органів в організмі людини. Нирки не сигналізують болем, як серце, не викликають підвищення температури, як підшлункова, і не турбують до останнього. Але в цьому криється небезпека: нирки можуть роками тихо руйнуватися, не подаючи жодних ознак. Про це пише у своїй публікації на сторінці Facebook кардіолог-ендокринолог Лисянський Руслан.
Як непомітно виникає захворювання нирок: реальні історії людей
«Я ж нічого такого не робила…». Катерині 53 роки, має трохи підвищений тиск, зайву вагу, біль у спині. Час від часу приймає «Німесил», щоб зняти біль у тілі. Минає шість років — і показник креатиніну стрибає аж до 267. (Креатинін — це показник, який використовується для оцінки функції нирок. Він є продуктом обміну речовин у м’язах, і його рівень у крові відображає, наскільки добре нирки фільтрують кров). Жінка шокована: нирки не боліли, тож загрози вона не бачила.
Подібна історія у Віктора, 49 років. Його глікований гемоглобін — 6.9%. Він не зважає на це, тому не розпочинає лікування вчасно. Через два роки — зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) до 38. (ШКФ — це показник, який відображає функцію нирок. Він характеризує об’єм крові, що фільтрується нирками за одиницю часу, і використовується для оцінки здатності органу очищати кров). Лише тоді чоловік змінює спосіб життя і починає терапію. І хоч ситуацію вдається стабілізувати, попередити було б набагато легше, ніж лікувати.
Що непомітно вбиває нирки кожного дня: пояснення лікаря
Ці фактори ризику часто здаються дрібницями, але саме вони непомітно призводять до хронічного захворювання нирок:
Підвищений артеріальний тиск, особливо нічний, який складно помітити без моніторингу.
Високий рівень цукру в крові залишає мікроскопічні пошкодження судин, зокрема в нирках.
Знеболювальні препарати: регулярне вживання «щоб зняти біль у спині» шкодить нирковій тканині.
Атеросклероз і підвищений ЛПНЩ (поганий холестерин) уражають судини нирок.
Хронічні недоліковані чи проігноровані інфекції шкодять структурі органу.
Високий рівень сечової кислоти: подагра вражає не лише суглоби, а й нирки.
Самозаспокоєння «почуваюся добре» не означає, що все гаразд.
Що робити, щоб зберегти здоров’я нирок
За гіпертонії варто приймати препарати за призначенням лікаря, які не лише знижують тиск, а й захищають нирки.
За діабету ІІ типу, навіть за нормального аналізу сечі, вже є ризик ураження нирок. Варто обговорити з лікарем інгібітори SGLT2, які захищають функцію нирок.
Для хворих на діабет І типу основна стратегія — жорсткий глікемічний контроль за допомогою сенсорів, інсулінових помп і самоконтролю.
За появи білка в сечі не можна зволікати.
Прості правила для підтримання здоров’я нирок
Пийте воду в достатній кількості, але не зловживайте.
Контролюйте рівень сечової кислоти.
Підтримуйте здорову вагу.
Не ігноруйте анемію, постійна втома може бути не завжди через зрілий вік.