Як виникає хвороба нирок / © www.freepik.com/free-photo

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Це один із найвитриваліших внутрішніх органів в організмі людини. Нирки не сигналізують болем, як серце, не викликають підвищення температури, як підшлункова, і не турбують до останнього. Але в цьому криється небезпека: нирки можуть роками тихо руйнуватися, не подаючи жодних ознак. Про це пише у своїй публікації на сторінці Facebook кардіолог-ендокринолог Лисянський Руслан.

Як непомітно виникає захворювання нирок: реальні історії людей

«Я ж нічого такого не робила…». Катерині 53 роки, має трохи підвищений тиск, зайву вагу, біль у спині. Час від часу приймає «Німесил», щоб зняти біль у тілі. Минає шість років — і показник креатиніну стрибає аж до 267. (Креатинін — це показник, який використовується для оцінки функції нирок. Він є продуктом обміну речовин у м’язах, і його рівень у крові відображає, наскільки добре нирки фільтрують кров). Жінка шокована: нирки не боліли, тож загрози вона не бачила.

Подібна історія у Віктора, 49 років. Його глікований гемоглобін — 6.9%. Він не зважає на це, тому не розпочинає лікування вчасно. Через два роки — зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) до 38. (ШКФ — це показник, який відображає функцію нирок. Він характеризує об’єм крові, що фільтрується нирками за одиницю часу, і використовується для оцінки здатності органу очищати кров). Лише тоді чоловік змінює спосіб життя і починає терапію. І хоч ситуацію вдається стабілізувати, попередити було б набагато легше, ніж лікувати.

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Що непомітно вбиває нирки кожного дня: пояснення лікаря

Ці фактори ризику часто здаються дрібницями, але саме вони непомітно призводять до хронічного захворювання нирок:

Підвищений артеріальний тиск, особливо нічний, який складно помітити без моніторингу. Високий рівень цукру в крові залишає мікроскопічні пошкодження судин, зокрема в нирках. Знеболювальні препарати: регулярне вживання «щоб зняти біль у спині» шкодить нирковій тканині. Атеросклероз і підвищений ЛПНЩ (поганий холестерин) уражають судини нирок. Хронічні недоліковані чи проігноровані інфекції шкодять структурі органу. Високий рівень сечової кислоти: подагра вражає не лише суглоби, а й нирки. Самозаспокоєння «почуваюся добре» не означає, що все гаразд.

Що робити, щоб зберегти здоров’я нирок

За гіпертонії варто приймати препарати за призначенням лікаря, які не лише знижують тиск, а й захищають нирки. За діабету ІІ типу, навіть за нормального аналізу сечі, вже є ризик ураження нирок. Варто обговорити з лікарем інгібітори SGLT2, які захищають функцію нирок. Для хворих на діабет І типу основна стратегія — жорсткий глікемічний контроль за допомогою сенсорів, інсулінових помп і самоконтролю. За появи білка в сечі не можна зволікати.

Прості правила для підтримання здоров’я нирок

Пийте воду в достатній кількості, але не зловживайте.

Контролюйте рівень сечової кислоти.

Підтримуйте здорову вагу.

Не ігноруйте анемію, постійна втома може бути не завжди через зрілий вік.