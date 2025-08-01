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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
816
Час на прочитання
3 хв

Нирки мовчать, але запам’ятовують усе: які речі непомітно вбивають орган — пояснення ендокринолога

Хронічне захворювання нирок можна попередити, якщо вчасно звернути увагу на деякі симптоми.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як виникає хвороба нирок

Як виникає хвороба нирок / © www.freepik.com/free-photo

Це один із найвитриваліших внутрішніх органів в організмі людини. Нирки не сигналізують болем, як серце, не викликають підвищення температури, як підшлункова, і не турбують до останнього. Але в цьому криється небезпека: нирки можуть роками тихо руйнуватися, не подаючи жодних ознак. Про це пише у своїй публікації на сторінці Facebook кардіолог-ендокринолог Лисянський Руслан.

Як непомітно виникає захворювання нирок: реальні історії людей

«Я ж нічого такого не робила…». Катерині 53 роки, має трохи підвищений тиск, зайву вагу, біль у спині. Час від часу приймає «Німесил», щоб зняти біль у тілі. Минає шість років — і показник креатиніну стрибає аж до 267. (Креатинін — це показник, який використовується для оцінки функції нирок. Він є продуктом обміну речовин у м’язах, і його рівень у крові відображає, наскільки добре нирки фільтрують кров). Жінка шокована: нирки не боліли, тож загрози вона не бачила.

Подібна історія у Віктора, 49 років. Його глікований гемоглобін — 6.9%. Він не зважає на це, тому не розпочинає лікування вчасно. Через два роки — зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) до 38. (ШКФ — це показник, який відображає функцію нирок. Він характеризує об’єм крові, що фільтрується нирками за одиницю часу, і використовується для оцінки здатності органу очищати кров). Лише тоді чоловік змінює спосіб життя і починає терапію. І хоч ситуацію вдається стабілізувати, попередити було б набагато легше, ніж лікувати.

Що непомітно вбиває нирки кожного дня: пояснення лікаря

Ці фактори ризику часто здаються дрібницями, але саме вони непомітно призводять до хронічного захворювання нирок:

  1. Підвищений артеріальний тиск, особливо нічний, який складно помітити без моніторингу.

  2. Високий рівень цукру в крові залишає мікроскопічні пошкодження судин, зокрема в нирках.

  3. Знеболювальні препарати: регулярне вживання «щоб зняти біль у спині» шкодить нирковій тканині.

  4. Атеросклероз і підвищений ЛПНЩ (поганий холестерин) уражають судини нирок.

  5. Хронічні недоліковані чи проігноровані інфекції шкодять структурі органу.

  6. Високий рівень сечової кислоти: подагра вражає не лише суглоби, а й нирки.

  7. Самозаспокоєння «почуваюся добре» не означає, що все гаразд.

Що робити, щоб зберегти здоров’я нирок

  1. За гіпертонії варто приймати препарати за призначенням лікаря, які не лише знижують тиск, а й захищають нирки.

  2. За діабету ІІ типу, навіть за нормального аналізу сечі, вже є ризик ураження нирок. Варто обговорити з лікарем інгібітори SGLT2, які захищають функцію нирок.

  3. Для хворих на діабет І типу основна стратегія — жорсткий глікемічний контроль за допомогою сенсорів, інсулінових помп і самоконтролю.

  4. За появи білка в сечі не можна зволікати.

Прості правила для підтримання здоров’я нирок

  • Пийте воду в достатній кількості, але не зловживайте.

  • Контролюйте рівень сечової кислоти.

  • Підтримуйте здорову вагу.

  • Не ігноруйте анемію, постійна втома може бути не завжди через зрілий вік.

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