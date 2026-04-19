Нове наукове дослідження показало, що підтримання низького артеріального тиску може відігравати ключову роль у збереженні тривалого та здорового життя, знижуючи ризики серйозних серцево-судинних захворювань.

Про це пише Science Daily.

Серед типових симптомів проблем із тиском — запаморочення, непритомність, затуманення зору, нудота, втома, сплутаність свідомості та пришвидшене серцебиття. Ці стани можуть суттєво впливати на якість життя.

Як повідомляє видання, дослідники за підтримки Національного наукового фонду та Національного інституту неврологічних розладів та інсульту проаналізували дані масштабних досліджень, зокрема Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), Національного обстеження стану здоров’я та харчування (NHANES), а також інші наукові роботи, щоб оцінити ефективність лікування гіпертонії.

У межах аналізу вчені порівняли потенційні переваги запобігання серцево-судинним подіям — таким як інфаркти — із можливими ризиками, пов’язаними з прийманням відповідних препаратів.

Результати показали, що підтримання систолічного артеріального тиску на рівні нижче 120 мм рт. ст. може суттєво знизити ризик розвитку серцевої недостатності, інфаркту міокарда та інсульту.

«Це дослідження має додати пацієнтам із високим серцево-судинним ризиком та їхнім лікарям більшої впевненості у досягненні цільових показників інтенсивної терапії артеріального тиску», — прокоментувала докторка наук Карен Сміт, наукова співробітниця відділення ортопедичної хірургії лікарні «Брігем-енд-Вуменс».

Вона додала: «Наші результати свідчать про те, що інтенсивне лікування з цільовим показником <120 мм рт. ст. запобігає більшій кількості серцево-судинних подій і є економічно вигідним, і це справедливо навіть у випадках, коли вимірювання не є ідеальними».

Водночас дослідниця наголосила, що такі підходи підходять не всім пацієнтам.

«Наші результати стосуються економічної ефективності інтенсивного лікування на рівні популяції. Однак, з огляду на додатковий ризик побічних ефектів, пов’язаних із гіпотензивними препаратами, інтенсивне лікування не буде оптимальним для всіх пацієнтів. Пацієнти та лікарі повинні спільно визначати відповідну інтенсивність медикаментозного лікування, виходячи з уподобань пацієнта», — зазначила вона.

Ці висновки з’явилися на тлі популяризації теми серцево-судинного здоров’я у медіа. Зокрема, лікар Джеремі Лондон у своєму відео на YouTube назвав три основні причини передчасної смерті, яких можна уникнути: куріння, неправильне харчування та високий артеріальний тиск.

За його словами, гіпертонія є «тихим вбивцею». Навіть якщо людина не підозрює про проблему, це не означає, що вона не впливає на організм. Підвищений тиск може поступово пошкоджувати серце, мозок і нирки.

«Хороша новина полягає в тому, що його можна легко контролювати за допомогою способу життя, дієти, управління стресом та, за необхідності, ліків», — зазначив лікар. «Будьте проактивними, а не реактивними», — закликав він.

